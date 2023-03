Biedronka znów zaszalała. Tym razem do oferty trafił wyjątkowo ładny robot sprzątający od francuskiego producenta [21.03.2023]

Do oferty Biedronki trafił wyjątkowy robot sprzątający. Cenę ma przyzwoitą, a wygląda... naprawdę nieźle!

W internetowym sklepie Biedronka Home wciąż pojawiają się interesujące nowości. Tym razem do oferty tego popularnego dyskontu trafił wyjątkowy robot sprzątający. EZIclean, bowiem to właśnie ta marka stoi za wyprodukowaniem tego sprzętu, ma francuskie korzenie. Działa od 2009 roku. Jej głównym obszarem działalności są nowoczesne urządzenia AGD. Niezwykle popularna we Francji, wciąż trochę nieznana u nas, w Polsce. W przypadku tego konkretnego modelu uwagę przykuwa jednak nie tylko francuski producent, ale i naprawdę dopracowany design tego sprzętu. Co właściwie potrafi ten odkurzacz automatyczny i jakie ma funkcje? Sprawdźmy!

EZIclean Aqua connect x650

Urządzenie odkurza i mopuje pomieszczenie. Co ważne, robot wykonuje 3 podstawowe kroki głębokiego oczyszczania – zamiatanie kurzu, zasysanie ich oraz mopowanie sprzątanej powierzchni. Ciekawostką jest to, że wyposażono go w elektroniczny zbiornik na wodę, który automatycznie kontroluje jej przepływ. Oczywiście, nie zapomniano też o systemie filtracji i w urządzeniu zastosowano filtr HEPA 13. Można go myć, dzięki czemu utrzymanie sprzętu w czystości nie będzie stanowić problemu. Zbiornik na kurz, podobnie jak ten na wodę, ma pojemność 600 ml.

Zobacz również:

Robota wyposażono w nowoczesną nawigację CAMERASLAM, 16 wykrywaczy przeszkód i czujników podciśnienia. Oczywiście, wszystkimi ustawieniami można sterować przy pomocy aplikacji mobilnej EZIclean Connect.

Wymiary: 33 x 7,6 cm

Pojemność: 0,6 l

Waga: 2,8 kg

Pojemność baterii: 2600 mAh

Poziom hałasu: 55 dB

Robota EZICLEAN Aqua connect x650 kupisz w sklepie Biedronka Home za 1699 zł.

Co ciekawe, w Empiku można upolować go w cenie promocyjnej 1599,01 zł – sprawdź! Warto skorzystać, bo nawet kupując bezpośrednio na stronie producenta za ten model zapłacisz 1999 zł!

Polecamy też: Biedronka – kolejna konkurencja dla Thermomixa? Dyskont dorzuca do oferty tanie urządzenie wielofunkcyjne