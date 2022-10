Biedronka znowu mnie zaskoczyła! Nie uwierzycie, co pojawiło się w ofercie - do tego w promocyjnej cenie

Internetowy sklep Biedronka Home codziennie zaskakuje nas swoją ofertą. Tym razem w sprzedaży pojawiły się dwa ciekawe urządzenia znanej marki i to w promocyjnej cenie! Zobaczcie, o jakich sprzętach mowa.

Biedronka Home to długo wyczekiwana platforma sprzedażowa online - co prawda, w ofercie nie znajdziemy produktów spożywczych, ale za to do dyspozycji mamy szeroki wybór urządzeń, gadżetów i akcesoriów do domu, ogrodu czy warsztatu. Sklep codziennie zaskakuje nas nowościami. W sprzedaży pojawił się na przykład telewizor Samsunga, smartfon TCL, tablet TCL czy urządzenia marki Hyundai. Ale na tym nie koniec -w najnowszej ofercie pojawiły się właśnie dwa laptopy Dynabook (Toshiba), które aktualnie kupimy w promocyjnej cenie. Co to za modele? Ile kosztują? Przyjrzyjmy się im bliżej.

Laptop Toshiba Portégé X40-J-11M

Laptop Portégé X40-J-11M marki Dynabook (uprzednio TOSHIBA PC Company) został wyposażony procesor Intel Core i5 jedenastej generacji z 8 GB RAM-u, 256 GB wbudowanej pamięci oraz szybki dysk SSD. Urządzenie posiada ekran o przekątnej 14 cala z cienką ramkę i nieodblaskowym wyświetlaczem. Poza tym, do dyspozycji mamy pełnowymiarową podświetlaną klawiaturę kafelkową. Wewnątrz znajdziemy takie funkcje i rozwiązania, jak np.: szklana płytka SecurePad™ z czytnikiem linii papilarnych i technologią AccuPoint™, nowa technologia chłodzenia Separated Airflow, kamera HD z 2 mikrofonami, głośniki stereo z systemem dźwięku Dolby Atmos™ czy najnowocześniejsze rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa.

Specyfikacja:

nieodblaskowy ekran 14” Full HD o rozdzielczości 1920 x 1080

mocny procesor Intel® Core™ i5-1135G7 jedenastej generacji

pamięć RAM DDR4 3200 MHz 8 GB

dysk SSD M.2 256 G

bateria litowo-polimerowa 4-ogniwowa

maksymalny czas pracy do 12 godzin

kamera HD z technologią Dual Mic do korzystania z funkcji Cortana and Skype™ for Business

głośniki stereo z systemem dźwięku Dolby Atmos™

bezramkowa matowoczarna pełnowymiarowa podświetlana klawiatura kafelkowa

wybudzanie przy użyciu linii papilarnych

technologię chłodzenia Separated Airflow

szklana płytka SecurePad™ z czytnikiem linii papilarnych i technologią AccuPoint™

karta graficzna Intel® Iris® Xe Graphics

karta sieciowa Intel® Wi-Fi 6 AX201 802.11ax

system operacyjny Windows 10 Pro 64-bit

funkcje zabezpieczeń: hasło użytkownika, hasło nadzorcy, hasło dysku twardego na żądanie, port na Secure Cable Lock, czytnik odcisków palców, czytnik kart inteligentnych, zaawansowane szyfrowanie (TPM 2.0), obsługa technologii Windows Hello, obsługa technologii Intel® Authenticate, autorski system BIOS, zasuwka na kamerę internetową

Aktualnie laptop w Biedronce został przeceniony z 5,899 zł na 4,899 zł - przejdź do sklepu

Laptop Toshiba Dynabook Satellite Pro C50-H-11E

To drugi, nieco tańszy, model tego samego producenta. Laptop posiada procesor Intel Core i5 dziesiątej generacji z 8 GB RAM-u, 256 GB wbudowanej pamięci oraz dysk SSD. Maksymalny czas pracy na jednym naładowaniu, jak podaje producent, to ok. 8 godzin. Urządzenia zostało wyposażone ekran o przekątnej 15,6 cala z cienką ramką. Do dyspozycji mamy kamerę HD z 2 mikrofonami, głośniki stereo, duży clickpad czy złącze USB-C.

Specyfikacja:

nieodblaskowy ekran 15,6” Full HD IPS o wysokiej jasności z interfejsem eDP™, bocznym oświetleniem LED i proporcjami 16:9

grubość tylko 19,7 mm

waga tylko 1,76 kg

mocny procesor Intel® Core™ i5-1035G1 dziesiątej generacji

pamięć RAM DDR4 3200 MHz 8 GB

dysk SSD M.2 256 G

bateria litowo-polimerowa 2-ogniwowa 45,6 Wh

maksymalny czas pracy do 8 godzin 25 minut

kamera HD z technologią Dual Mic do korzystania z funkcji Cortana and Skype™ for Business

głośniki stereo

bardzo duży clickpad

specjalna powłoka antybakteryjna

zintegrowana karta graficzna Intel® UHD Graphics

karta sieciowa Intel 11ac+agn+BT (1x1)

system operacyjny Windows 10 Home 64-bit

Aktualnie laptop w Biedronce został przeceniony z 2,999 zł na 2,399 zł - przejdź do sklepu