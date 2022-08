Biedronka znowu zaskakuje! Od teraz w ofercie telewizor Samsung Smart TV i to w promocyjnej cenie

Sklep internetowy Biedronka Home dopiero się rozkręca, ale już teraz możemy liczyć na atrakcyjne okazje. Do sprzedaży trafił właśnie 50-calowy telewizor Samsung Smart TV, który kupimy w promocyjnej cenie.

Sklep internetowy Biedronka Home to nowa platforma sprzedażowa, która umożliwia zakup wybranych urządzeń i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. Nie zabrakło również małej elektroniki oraz gadżetów, które kupimy w niskich cenach. Co ważne, możemy również liczyć na atrakcyjne akcje promocyjne. Przykładem jest dzisiejszy HIT DNIA, czyli telewizor Samsung Smart TV UE50AU7192, który pojawił się w ofercie i kosztuje aktualnie 1699 zł (przeceniony z 2299 zł). To mega okazja, więc warto się pośpieszyć, bo liczba egzemplarzy jest ograniczona, a promocja trwa tylko dzisiaj.

Samsung Smart TV UE50AU7192 - specyfikacja:

Kolor: czarny

Wymiary: 117 x 6 x 65 cm (bez podstawy)

Waga: 11.6 kg

Rodzaj wyświetlacza: 3840 x 2160 px

Rozmiar wyświetlacza/ekranu: 50"

Moc: 2 x 10 W

Energy efficiency class: G

Okres gwarancji (lata): 2

Bluetooth: Tak

Napięcie: 230 V

Wejścia: Lan:1, USB 2.0: 1, moduł CI+, HDMI:3

Matryca z technologią HDR 10 Plus

Połącznie z internetem Smart TV

Standard dźwięku: Dolby Digital

Łączność: WiFi, Bluetooth 4.2.

Mocowanie: standard VESA

