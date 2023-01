Bielmo – nowy thriller Netflixa już dostępny online. Odgadniesz, kto jest mordercą?

Na Netfliksie dostępny jest już nowy kryminał z Christianem Balem w roli głównej. O czym opowiada Bielmo? Czy warto obejrzeć thriller, w którym pojawia się sam Edgar Allan Poe?

Bielmo w reżyserii Scotta Coopera to adaptacja wydanej w 2006 roku książki Louisa Bayarda. Opowiada ona o wydarzeniach, które rozegrały się zimą roku 1830, w akademii wojskowej znajdującej się w West Point (stan Nowy Jork). Rutynę życia w szkole zaburza odkrycie zwłok młodego kadeta. Choć początkowo śmierć zostaje uznana za samobójstwo, szybko okazuje się, że powieszonej ofierze ktoś wyciął serce. Przerażeni zwierzchnicy akademii zwracają się o pomoc do byłego policyjnego detektywa, Gusa Landora.

Po przybyciu na miejsce zbrodni Landor postanawia zwerbować do pomocy jednego z kadetów, młodego i bystrego Edgara Allana Poe, który w przyszłości stanie się słynnym poetą i pisarzem opowieści grozy. Dwóch śledczych stara się za wszelką cenę odnaleźć zabójcę, a podczas dochodzenia wpadają na trop mrocznych sekretów skrytych w murach wojskowej szkoły.

Oficjalny opis filmu głosi:

West Point, 1830. We wczesnych godzinach szarego zimowego poranka, znaleziony zostaje martwy kadet. Gdy ciało trafia do kostnicy, tragedia przeradza się w akt barbarzyństwa – okazuje się bowiem, że serce młodego mężczyzny zostało umiejętnie wycięte. Obawiając się, że sprawa wywoła nieodwracalne szkody w raczkującej akademii wojskowej, jej dowódcy o rozwiązanie zagadki morderstwa proszą miejscowego detektywa, Augustusa Landora (Christian Bale). Gdy Landorowi w drogę wchodzi panująca wśród kadetów zmowa milczenia, detektyw z prośbą o pomoc zwraca się do ekscentrycznego młodego żołnierza żywiącego pogardę dla rygorów wojskowych i miłość do poezji – do młodego człowieka imieniem Edgar Allan Poe (Harry Melling).

Edgar Allan Poe – czy Bielmo oparto na prawdziwych wydarzeniach?

Książka Louisa Bayarda nie przedstawia prawdziwych wydarzeń, ale wykorzystuje kilka faktów z biografii Edgara Allana Poe – poety, pisarza, prekursora romantyzmu w literaturze amerykańskiej i twórcy pierwszych powieści kryminalnych. Po tym, jak ukochana Poego wyszła za mąż za kogoś innego, a on sam porzucił studia, w 1827 roku zaciągnął się do armii Stanów Zjednoczonych. W 1830 roku udało mu się dostać do akademii wojskowej w West Point. Szybko jednak postanowił porzucić naukę – aby zostać oficjalnie usuniętym przez sąd wojskowy, Poe celowo zaniedbywał służbę, nie stawiał się na zbiórkach i nie wypełniał rozkazów.

Nie ma żadnych informacji na temat kryminalnych wydarzeń, do których miałoby dochodzić w akademii za czasów bytności Edgara Allana Poe. Śledztwo opisane w książce Bayarda i przedstawione w filmie Netflixa jest więc w całości fikcyjne.

Bohaterowie – kto jest mordercą?

Choć akcja Bielma rozgrywa się głównie w murach akademii wojskowej w West Point, nie wszyscy bohaterowie to żołnierze. Znajdzie się wśród nich również lekarz, tajemniczy kolekcjoner książek oraz damy. Wśród nich kryje się zaś morderca. Jaka jest jego tożsamość? Czemu zabija? W rozwikłaniu zagadki może pomóc Ci nasza galeria bohaterów.

Bielmo – główni bohaterowie

Bielmo – główni bohaterowie ( ) × Augustus Landor Augustus Landor Aktor: Christian Bale Były policyjny detektyw, niegdyś odnoszący spektakularne sukcesy w dziedzinie łapania przestępców. Obecnie mieszka w wiejskiej chacie zagubionej pośród lasów. W przeszłości spotkała go tragedia – śmierć żony i zaginięcie córki. Nazwisko detektywa pochodzi z napisanego z opowiadania Edgara Allana Poe pt. Landor's Cottage. fot. Netflix Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe Aktor: Harry Melling Studiujący w Akademii kadet, a także początkujący poeta. Filmowy Poe jest młody, ekscentryczny, pełen entuzjazmu i zakochany w literaturze. Życie w szkole wojskowej sprawia mu spore trudności. Twierdzi, że posiada kontakt ze swoją zmarłą matką. fot. Netflix Julia Marquis Julia Marquis Aktorka: Gillian Anderson Żona wojskowego lekarza, Daniela Marquisa. Julia jest ciekawską, nieco ekscentryczną kobietą, matką Lei i Artemusa. fot. Netflix Lea Marquis Lea Marquis Aktorka: Lucy Boynton Młoda, piękna i utalentowana muzycznie córka doktora Daniela i Julii Marquis. Cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony kadetów z West Point. Cierpi na ciężką i nieuleczalną chorobę. fot. Netflix Dr. Daniel Marquis Dr. Daniel Marquis Aktor: Toby Jones Lekarz wojskowy i koroner. Wraz ze swoją żoną i córką mieszka nieopodal akademii wojskowej. fot. Netflix Artemus Marquis Artemus Marquis Aktor: Harry Lawtey Syn doktora Daniela i Julii, brat Lei. Stoi na czele rozrywkowej grupki kadetów. fot. Netfix Jean Pepe Jean Pepe Aktor: Robert Duvall Podróżnik i kolekcjoner książek, znajomy Landora. Posiada sporą kolekcję okultystycznych dzieł oraz literatury opowiadającej o czarownicach i ich łowcach. fot. Netflix Patsy Patsy Aktorka: Charlotte Gainsbourg Barmanka w lokalnej tawernie i kochanka Landora. Wiele wie o odwiedzających tawernę gościach. fot. Netflix

Bielmo – czy warto obejrzeć?

Film Scotta Coopera to kryminał o gotyckim zabarwieniu, który wykorzystuje popularny motyw poszukiwania zabójcy w ograniczonym gronie postaci. Sam pomysł na opowieść jest ciekawy – szkoła wojskowa, w której dochodzi do morderstwa, stwarza okazję do zbudowania interesujących postaci młodych żołnierzy i relacji między nimi, modelowanych przez dyscyplinę, hierarchię i rywalizację. Zimowe pejzaże pozwalają na zbudowanie atmosfery osamotnienia i smutku, życia w bliskości śmierci. Świetnym zabiegiem jest sięgnięcie po postać Edgara Allana Poe – zamiłowanie pisarza do mroku i grozy rzeczywiście może posłużyć jako podstawa pod budowę kryminalnych historii z jego udziałem.

Wreszcie, wisienką na torcie powinni być aktorzy – co może pójść nie tak, skoro na pokładzie filmu znajduje się Christian Bale, Gillian Anderson, Toby Jones czy Harry Melling? Jak się okazuje, niemal wszystko.

fot. Netflix

Bielmo to film niewykorzystanych szans, a jego twórcy namiętnie marnują potencjał tkwiący w poszczególnych częściach składowych produkcji. Od pierwszych chwil w oczy rzuca się rwany montaż, skutkujący zbyt krótkimi scenami i zbyt gwałtownymi przeskokami między scenami. Ewidentnie wyjściowego materiału twórcy mieli po prostu za dużo i desperacko starali się skondensować opowieść. W efekcie postaciom brak jakiejkolwiek podbudowy – przy jak najlepszych chęciach, o żadnym z bohaterów nie jestem w stanie powiedzieć więcej niż dwa zdania. Relacje między nimi są pozbawione temperatury, trudno więc uwierzyć w ich dramaty czy jakkolwiek przejąć się ich losem.

Drugi problem to suspens. Opowieść o serii brutalnych zbrodni – w dodatku o gotyckim zabarwieniu – powinna trzymać widza na brzegu fotela. Napięcie powinno dać się kroić noże. Tymczasem Bielmo jest tego napięcia niemal zupełnie pozbawione. Bohaterowie snują się wśród śniegu, plotąc komunały, i trudno pozbyć się uczucia, że nic z tego, co dzieje się na ekranie, nie ma tak naprawdę znaczenia. Rozwiązanie całej zagadki jest całkiem pomysłowe, ale fatalna podbudowa fabularna i psychologiczna odbiera mu urok. Zanim dotrzecie do ostatnich, ciekawych minut filmu będziecie już śmiertelnie znudzeni.

fot. Netflix

Największą zbrodnią w tym filmie nie jest żadne z popełnionych morderstw, a to, co twórcy zrobili z obsadą. Przynajmniej na mandat zasługuje osoba, która ściągnęła do projektu Christiana Bale'a, a potem nie dała mu nic ciekawego do grania. Harry Melling szyje, jak może i w sumie jego Poe wypada najciekawiej wśród wszystkich postaci, ale film i tak nie pozwala mu rozwinąć skrzydeł. Trudno odgadnąć, co w Bielmie robi Charlotte Gainsbourg – role karmczarki na 5. planie mogłaby zagrać jakakolwiek przypadkowa osoba. Najbardziej i tak żal Gillian Anderson – ta znakomita aktorka pojawia się w 4. scenach na krzyż, w których desperacko stara się zbudować swoją postać wyraźnie nie mając żadnych wskazówek od reżysera.

Twórcy Bielma zmarnowali też niezwykły zaśnieżony krajobraz, wśród którego rozgrywa się akcja filmu. Zdjęcia są ładne, zwłaszcza pod względem kolorystyki, ale nie dodają wiele do historii pod względem nastroju czy symboliki. Bez zarzutu prezentują się za to kostiumy, zwłaszcza damskie romantyczne suknie i kapelusze, w które są małymi dziełami sztuki specjalistów od historycznej rekonstrukcji.

Czy warto obejrzeć Bielmo? Nieszczególnie. Lepiej odpalcie sobie Fargo.

