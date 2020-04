Bill Gates - demon zła odpowiedzialny za powstanie Covid-19

...a przynajmniej wedle najpopularniejszych teorii spiskowych. A dlaczego właśnie on?

Bill Gates stał się ulubionym celem miłośników teorii spiskowych - tak podaje The New York Time, na którego zlecenie firma analityczna Zignal Labs przeanalizowała teorie spiskowe dotyczące Covid-19. Na pierwszym miejscu pojawia się właśnie współzałożyciel Microsoftu, który od lutego do 23 kwietnia został wspomniany w kontekście koronawirusa aż 1,2 mln razy. Jest to wynik o 33% większy, niż druga teoria dotyczącą powstania pandemii, a więc - maszty 5G. Pogłoski, jakoby Gates stał za pandemią, pojawiały się wszędzie w sieci - na Facebooku, YouTube, Twitterze i innych mediach. Na samym FB poświęcono mu 16 tysięcy postów i 900 000 komentarzy. W TOP10 materiałów wideo na YouTube, mających dowodzić powiązań Gatesa z pandemią, zostało wyświetlone ponad 5 milionów razy (pomiędzy marcem a kwietniem).

No dobrze, a dlaczego właściwie on? Otóż Covid-19 miał powstać na zlecenie filantropa po to, aby mógł zarabiać następnie na sprzedaży szczepionki. Druga teoria głosi, że po prostu chce... zlikwidować ludzkość (czemu - tego, niestety, nie podano), a trzecia - wdrożyć pod pozorem walki z pandemią system globalnego nadzoru każdego człowieka. W sieci można znaleźć przemówienie Gatesa z 2015 roku, w trakcie którego mówi on, że największym zagrożeniem dla ludzkości nie jest wojna nuklearna, a plaga powiązana z chorobą zakaźną (w ciągu kilku tygodni wyświetlono to nagranie ponad 25 mln razy). Stało się to podstawą do oskarżeń płynących od antyszczepionkowców, członków grupy QAnon oraz niektórych prawicowych ekstremistów.

Tymczasem Gates nie komentuje rewelacji na swój temat, aczkolwiek Mark Suzman z Fundacji Bill & Melinda Gates, powiedział NYT, że takie fałszywe informacje są karygodne w sytuacji, gdy próbuje się ratować ludzkie życie. Sam zainteresowany póki co skrytykował decyzję Donalda Trumpa dotyczącą zaprzestania finansowania WHO przez USA. A teorie spiskowe? Cóż...

