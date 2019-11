Bill Gates: gdyby nie procesy, wszyscy używaliby Windows Mobile

Jakiś czas temu Bill Gates przyznał, że Microsoft "przespał" rewolucję smartfonową. Teraz twierdzi, że Windows Mobile mogło rządzić na rynku, ale...

...przeszkodziły temu procesy antymonopolistyczne, jakie prowadzone były przeciwko Microsoftowi, a za które odpowiadał amerykański Departament Sprawiedliwości. Jak stwierdził Bill Gates w wywiadzie dla amerykańskiej stacji telewizyjnej CNBC, to właśnie konieczność bronienia swoich racji w różnych przesłuchaniach sprawiła, że firma musiała poświęcić na to czas i siły, które zamiast tego poszłyby w rozwój systemu mobilnego. A gdy sprawy zostały zakończone, było już za późno, aby zawalczyć o rynek - a konkretnie o trzy miesiące za późno i dlatego Motorola Driod wyszła z systemem Android, a nie Windowsem. Szef Microsoftu zgadza się z tym, że "zwycięzca zabiera wszystko", a przegapienie przez jego firmę rozwoju smartfonów było jej największym błędem w historii. Podliczył nawet, że kosztował on firmę ok. 400 miliardów dolarów - tyle można było zarobić.

Na koniec wywiadu Gates zdradził, że na co dzień używa smartfona z Androidem, jednak nie sprecyzował, jaki modle posiada. Przewiduje również szczerze, że za jakiś czas o Windows Mobile nikt nie będzie pamiętać. Ponadto odniósł się do planów Elizabeth Warren, która ma być przyszłą kandydatką demokratów na stanowisko prezydenta USA, a która zapowiada, że zrobi wszystko, aby ukrócić panowanie wielkich kompanii internetowych, jak Amazon, Facebook czy Google. Stwierdził, że nie życzy konkurencji tego, co przeszedł Microsoft, a jeśli chodzi o firmę, którą założył, powinna sobie doskonale poradzić.

Cały wywiad możecie obejrzeć pod tym adresem.