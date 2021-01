Bill Gates: w bogatych krajach pandemia Covid-19 skończy się do końca 2021 roku

W najnowszym wywiadzie Bill Gates podzielił się swoimi przemyśleniami co do dalszego przebiegu pandemii. W bieżącym roku ma zakończyć się w bogatych krajach, ale co z resztą świata?

Bill Gates to postać, której nikomu przedstawiać nie trzeba. W ubiegłym roku udzielił wielu wypowiedzi na temat pandemii koronawirusa oraz metod walki z zagrożeniem. Obecnie podsumowuje ubiegły rok i odpowiada na pytanie, kiedy świat wróci do normy? Choć szkody dla gospodarki idą w miliardy dolarów, inwestycje poczynione w badanie Covid-19 i poszukiwania szczepionki dały wspaniałe efekty, a efektem tego będzie zakończenie pandemii do końca 2021 w krajach bogatych, zaś do końca 2022 roku w pozostałych. Przeminie tak, jak malaria czy polio, pozostaną jednak jej efekty - wspomniane straty i upadek wielu firm. Podniesienie się z tego zajmie całe lata - Bill Gates przyrównuje czas potrzebny na powrót do normy do okresu odbudowy świata po zakończeniu II Wojny Światowej.

Warto przypomnieć, że Gates przed 2020 rokiem ostrzegał, że może wybuchnąć globalna pandemia, która zbierze potężne żniwo. Sprawiło to, że został okrzyknięty przez miłośników teorii spiskowych człowiekiem, który stoi za koronawirusem. W chwili obecnej twierdzi, że większość testów na koronawirusa w Stanach Zjednoczonych jest bezwartościowych. Podzielił się również przemyśleniami co do szczepionek - Moderna, Pfizer/BioNTech oraz CureVac są "obiecujące", ale kosztowne, zaś proces ich produkcji zajmuje dużo czasu. Dlatego przewiduje, że biedniejsze kraje będą korzystać z tańszych odpowiedników - AstraZeneca oraz Johnson & Johnson. Odniósł się również do teorii spiskowych, mówiących, że wraz ze szczepionkami wstrzykiwane są chipy kontrolujące ludzi. Jest to oczywista bzdura, a jak zauważa - brak jakichkolwiek dowodów na te "rewelacje".

Podsumowując: Bill Gates twierdzi, że do końca 2022 roku rozwiążemy problem Covid-19, ale czekają nas długie lata powrotu do normalności. Czy to się sprawdzi? Cóż - pożyjemy, zobaczymy.

Źródła: PCWelt.de, TheWired