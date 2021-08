Bill Gates żałuje kontaktu z Jeffreyem Epsteinem

Po odejściu z firmy i rozwodzie z żoną, Bill Gates musi mierzyć się z cieniem minionej znajomości ze znanym przestępcą.

Współzałożyciel Microsoftu, Bill Gates, wciąż jest pod ostrzałem mediów. Zaczęło się na romansie z pracownicą i rezygnacji z zarządu. Sprawa poskutkowała wewnętrznym dochodzeniem i sfinalizowanym niedawno rozwodem z żoną Melissą, ale nie był to koniec zawirowań wokół filantropa.

Gates wciąż jest w ogniu pytań związanych z jego znajomością z Jeffreyem Eppsteinem - multimilionerem i przestępcą seksualnym, oskarżonym o handel dziećmi w celach seksualnych w 2019 roku. W wywiadzie dla Andersona Coopera z CNN, Bill Gates starał się utwierdzić wszystkich, że bardzo żałuje tej znajomości i został oszukany:

Ogromnym błędem było spędzanie z nim czasu, dodawanie mu wiarygodności przebywając tam. Miałem z nim kilka kolacji, wiesz, mając nadzieję na to, co mówił o zdobyciu miliardów z filantropii na rzecz globalnego zdrowia, dzięki kontaktom które miał i mógł ujawniać. Kiedy okazało się, że to nie było rzeczywiste, partnerstwo się skończyło.

Podobno spotkania odbywały się w latach 2011-2014. Epstein przyznał się do niektórych przestępstw seksualnych już w 2008 roku, a także odsiedział 13 miesięcy w więzieniu. Co prawda to, co mówi Gates, nie rzuca go w złym świetle, ale biorąc pod uwagę fakt, że zhańbiony menedżer finansowy zmarł w nieco tajemniczych okolicznościach w 2019 roku, gdy śledztwo było nadal aktywne, powiązanie z nim nie służy nikomu.

Gates podkreślił również, że nie ma to żadnego związku z jego rozwodem i chce odpocząć:

To czas na refleksję i w tym momencie muszę iść naprzód. Najlepiej, jak się da, uzdrowię się w otoczeniu rodziny.

Źródło: neowin.net