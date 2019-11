BioShock 3 - być może zostanie wkrótce zapowiedziany!

Ostatni raz o BioShock słyszeliśmy w 2013 roku - kiedy ukazało się BioShock Infinite. Tytuł ten był odmienny od serii - zamiast pod wodą, rozgrywał się w powietrzu. Być może BioShock 3 pozwoli nam dać nura w głębiny...

Jeśli marzy Ci się kontynuacja BioShock 2, mamy dobre wieści - pojawiły się plotki o BioShock 3, które co prawda nie będzie bezpośrednio nawiązywać do drugiej wizyty w Rapture, ale zostanie osadzone w tym mieście, zaś mechanizm zabawy będzie podobny. Strauss Zelnick, szef Take-Two Interactive, do której należy 2K Games, powiedział na spotkaniu, że wkrótce trzecia odsłona serii powinna być zapowiedziana oficjalnie. Zauważmy - trzecia, a ponieważ już trzy gry wyszły, sugeruje to trzecią wizytę w podwodnym mieście. Ale już w 2015 roku zapowiadano, że BioShock stanie się markę i można spodziewać dalszych przygód - jak widzimy, nic z tego nie wyszło.

Pierwsze pogłoski o BioShock 3 słyszeliśmy już na początku 2018 roku, ale teraz Zelnick oficjalnie potwierdza, że możemy spodziewać się kolejnej odsłony jedne z najpopularniejszych marek w historii producenta. Ponadto 2K szuka pracowników do tworzenia gry z wbudowanym systemem usług. Tego typu produkcje to np. Destiny. Sugeruje to planowane rozszerzenia i dodatki, a więc nie wiadomo, czy będziemy mieć do czynienia ze zwartą historią (jak w pierwszych BioShockach) czy też niekończącym się gameplayem. W drugim przypadku nasuwa się od razu na myśl rozgrywka z mikrotransakcjami.