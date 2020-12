Bioshock 4 będzie grą RPG z wielkim otwartym światem?

Bioshock 4 powstaje - to już wiemy, ale jaką grą dokładnie będzie? Coraz więcej wskazuje na to, że mocno odmienną od oryginałów.

Ostatnia odsłona znakomitej serii Bioshock ukazała się w 2013 roku. W zeszłym roku dowiedzieliśmy się, że marka ma powrócić w glorii i chwale na konsolach nowej generacji. Jednak do tej pory nie poznaliśmy wielu nowych szczegółów na temat Bioshock 4, aż do dzisiaj.

Studio Cloud Chamber Games - autorzy nowego Bioshocka, zamieścili właśnie kilka nowych ofert pracy, które rzucają nam nieco światła na przyszłość popularnej serii. Obecnie poszukiwani są m.in. projektant systemów, starszy projektant dźwięku czy programista SI. Co ciekawe, w ogłoszeniach, deweloper podkreśla, że mile widziane będzie doświadczenie w rozbudowanych grach RPG (w tym w projektowaniu systemu dialogów), projektowanie SI dla dużej liczby NPC czy znajomość otwartych światów. Sami twórcy określają swój projekt jako "ambitny, oparty na narracji i wypełniony wyjątkowymi osobowościami".

Choć Bioshock 4 jest dopiero na początku swojej drogi, to już teraz widać, iż najnowsza odsłona cyklu zrywać będzie z oryginalną trylogią przygotowaną przez Kena Levine'a i jego zespół. Cóż, pozostaje nam mieć nadzieję, że nowi twócy wiedzą co robią, a my, za parę lat będziemy mogli cieszyć się z powrotu wielkiego Bioshocka.

