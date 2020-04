Biostar Z490 RACING GTA - wygląd płyty trafił do sieci

Chociaż Biostar oficjalnie zaprezentuje płyty główne Z490 ostatniego dnia kwietnia, w sieci już pojawiły się ich zdjęcia.

Biostar zaprezentuje co najmniej trzy płyty główne z rodziny Z490: GTA, GTA EVO oraz GTN. Wcześniej wyciekło powyższe zdjęcie wersji RACING GTA, dzisiaj jednak pokazało się kolejne, prezentujące płytę z bliska. Warto dodać, że edycja GTA to płyty główne z wyższej półki cenowej, wspierające wszystkie nowoczesne funkcje i rozwiązania. Z490 GTA to płyta w standardzie ATX, ma wbudowane dwa sloty PCIe x16, trzy PCIe x1 oraz dwa interfejsy do podpięcia dysków M.2.

Biostar Z490 RACING GTA

W przeciwieństwie do takich płyt głównych, jak ROG Maximus, MSI MPG czy Gigabyte AORUS, nie znajdziemy tu karty sieciowej 10, ani nawet 2,5GbE. Obie edycje GTA mają łączność maksymalnie 1GbE. Za jakość dźwięku ma odpowiadać kodek Realtek AL1150. Pozostałe szczegóły poznamy już za niecały tydzień. Wówczas Biostar zdradzi nam, jakie są sugerowane ceny za jego nowe płyty główne - jak na razie nie ma żadnych informacji na ten temat.

