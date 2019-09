Bioware pracuje nad kilkoma dużymi projektami, prace nad Dragon Age 4 przebiegają pomyślnie

Pomimo ostatnich niepowodzeń Bioware ma się dobrze, o czym w najnowszym wpisie na oficjalnym blogu studia, przekonuje Casey Hudson.

Casey Hudson to jeden z najważniejszych ludzi w Bioware, pracował on przy najważniejszych grach studia, jak: Star Wars: Knights of the Old Republic czy trylogii Mass Effect. W najnowszym wpisie na oficjalnej stronie swojej firmy, Hudson zdradził nam kilka informacji, na temat przyszłości kanadyjskiego studia.

Dowiedzieliśmy się, że Bioware pracuje obecnie nad kilkoma dużymi projektami, jednak w większości są one na razie utajnione. Wyjątkiem jest tu Dragon Age 4 – Hudson we wpisie przywołuje nazwę „Dread Wolf”, która jest powiązana z pierwszym teaserem wspomnianej produkcji. Nad grą ma pracować stale powiększający się zespół w Edmonton, niestety projekt wciąż jest w fazie pre-produkcji, co oznacza, że nie mamy co liczyć na rychłą premierę RPG-a.

W przygotowaniu mamy jeszcze kilka innych dużych projektów. Chciałbym móc wam więcej o nich powiedzieć, ale w tej chwili są one w większości super tajne. Mogę jednak powiedzieć, że nad jednym z naszych projektów pracuje duży i stale rozwijający się zespół w Edmonton, pracujący w fazie przedprodukcyjnej, i na podstawie postępów, które widzę, mogę potwierdzić, że rzeczywiście Straszny Wilk rośnie (oryg. the Dread Wolf rises). - Casey Hudson, Bioware

Kilka słów zostało poświęconych również sieciowym produkcjom Bioware – Anthem i Star Wars: The Old Republic. Casey Hudson w jednym i drugim przypadku podkreślił, że zespoły odpowiedzialne za te gry są w pełni zaangażowane w ich rozwój. Anthem niedawno otrzymało długo wyczekiwaną aktualizację, wprowadzającą kataklizm, natomiast SW: The Old Republic już niebawem otrzyma kolejne rozszerzenie – Onslaught.

Jak widać, wbrew licznym obawom co do przyszłości studia, Bioware ma pełne ręce roboty i nic nie zapowiada, aby Electronic Arts miało zamknąć kanadyjskie studio.