Bitcoin leci na łeb, na szyję. Ma rekordowo niską wartość

Wygląda na to, że najlepsze chwile dla kryptowaluty są już za nami. A może nie?

Bitcoin od lat jest synonimem nie tylko kryptowalut, ale także ich wysokiej wartości. Co prawda zdarzają mu się gorsze i lepsze chwile, jednak w ostatnich miesiącach mamy do czynienia wyłącznie z tymi drugimi. Jeszcze na początku roku jeden Bitcoin wyceniano na 20 673 USD, czyli ponad 96 tys. zł. Teraz spadł do najniższego poziomu od dwóch lat - czyli wartości wynoszącej 17 229 USD. Jest to ok. 80270 zł. Spadek o ponad 16 tys. złotych robi wrażenie, prawda?

Dla osób, które posiadają większe zapasy kryptowaluty, będzie to potężna strata i stają przed dylematem: sprzedawać teraz, czy zaczekać, aż wartość Bitcoina znowu wzrośnie? Jak będzie - trudno powiedzieć, ponieważ w chwili obecnej tracą praktycznie wszystkie kryptowaluty. Przykładem FTX Token (FTT) - wczoraj w nocy był wart 22,21 USD, dzisiaj jest to... 4,65 USD. Dlatego eksperci finansowi doradzają, aby osoby planujące zakup kryptowalut wstrzymały się z tym działaniem, ponieważ mogą na tym stracić. Przykładowo - jeśli kupisz dzisiaj walut za np. 1000 zł, jutro mogą być warte tylko 800 zł. Jednak może warto kupić teraz, gdy są tak tanie, a następnie czekać, aż ich wartość wzrośnie i sprzedać z zyskiem?

Jak i inne operacje finansowe tego typu, także handel kryptwalutami przypomina grę w ruletkę. Kto chce, może spróbować, ale trzeba mieć na uwadze wysokie ryzyko dołożenia do interesu.

Źródło: Neowin