Bitcoin najniżej od 3 miesięcy. Elon Musk szachuje inwestorów

Na wskutek tweetów szefa Tesli, Elona Muska, rynek kryptowalut zaobserwował niestabilne działania inwestorów, którzy w krótkim czasie szybko sprzedawali, a następnie kupowali kryptowaluty.

Elon Musk

W swoim ostatnim tweecie Elon Musk napisał: „Tesla nie sprzedała żadnego Bitcoina”. To pozorne wyjaśnienie pojawiło się po jego weekendowych tweetach, które sugerowały, że Tesla rozważa lub może już sprzedała niektóre ze swoich ogromnych udziałów. Musk miał dość duży wpływ na zainteresowanie się całego świata rynkiem kryptowalut, a jego ostatnie skłanianie się ku Dogecoin sprawiło, że cena Bitcoina mocno spada. W poniedziałek spadek wynosił ponad 9% do zaledwie 42 185 USD, lecz teraz wzrósł o ponad 5% do około 44 220 USD.

To clarify speculation, Tesla has not sold any Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2021

W środę Musk powiedział, że Tesla przestanie przyjmować Bitcoin jako opcję płatności z powodu obaw środowiskowych dotyczących zużycia energii do przetwarzania transakcji. Broniąc tej decyzji w niedzielę, zasugerował, że Tesla może sprzedać własny kapitał. Nie było wtedy jasne, czy potwierdza sprzedaż, aż do wyjaśnienia w poniedziałkowym tweecie. Napisał, że jego firma nie sprzeda swoich Bitcoinów, ale kryptowaluta spadła o prawie jedną czwartą od czasu, gdy Musk przedstawił ją jako nową opcję płatności. Dogecoin nie odzyskał jeszcze w pełni sił po tweetach Muska, chociaż w zeszłym tygodniu udało mu się podnieść wartość kryptowaluty, mówiąc, że pracuje nad poprawą jej wydajności.