Bitcoin - pierwszy kraj akceptuje go jako oficjalną walutę

Kryptowaluty są postrzegane przez rynek finansowy oraz ekspertów gospodarczych jako bardzo podejrzane. Jednak pierwszy kraj zdecydował się uznać Bitcoina jako pełnoprawny środek płatniczy.

Kilka miesięcy temu prezydent Salwadoru, Nayib Armando Bukele Ortez, poinformował media, że chce doprowadzić od oficjalnego uznania Bitcoina jako waluty, za pomocą której będzie można wykonywać takie same transakcje finansowe, jak normalnym pieniędzmi. Prace legislacyjne zaczęły się krótko potem, a Zgromadzenie Ustawodawcze (w którym partia Orteza ma miażdżącą większość) zaakceptowało zmiany. I tak oto najmniejsze państwo Ameryki stało się pierwszym, w którym Bitcoin został oficjalną walutą. A jak możemy przeczytać w Wikipedii:

(...)prezydent Salwadoru Bukelele podjął decyzję o rozdaniu odpowiednika 116 złotych (30 USD) w bitcoinach, każdemu mieszkańcowi który pobierze rządową aplikację do tej waluty. W Salwadorze jest to spora suma, bo najniższa pensja minimalna wynosi około 441,33 złotych miesięcznie (113,70 USD) dla robotników rolnych. Program rozdania pieniędzy jest częścią większego programu popierania i zachęcania do używania bitcoina - de facto bitcoin jest w Salwadorze uznawany za taki sam środek płatniczy jak obowiązujące dolary, które zastąpiły wcześniej colony.

W całym kraju zainstalowano ponad 200 maszyn do wymiany dolarów na Bitcoiny. Jednak nie wszystkim podobają się zmiany - w stolicy kraju, San Salvador, odbyły się protesty obywateli, którzy nie mają zaufania do kryptowaluty. Nie można się temu dziwić - kursy kryptowalut lubią się zmieniać niczym notowania na giełdzie i nie jest to stabilny środek. A jak pokazało badanie przeprowadzone przez Central American University (UCA), tylko 4,8% z 1281 respondentów wie, czym jest i jak działa Bitcoin. 68% z nich nie podoba się idea wprowadzenia go jako legalnego środka płatniczego.

Jak zatem wypadnie ten eksperyment? Poczekamy, zobaczymy. Jeśli odniesie sukces, może i inne kraje pójdą w ślad za Salwadorem.

Źródła: Neowin, BBC, Wikipedia