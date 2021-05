Bitcoin spadł 50% w ciągu roku!

Bitcoin nadal traci na wartości. Kolejny spadek kryptowaluty...

Bitcoin stracił już 50% wartości w ciągu całego roku. Nie pomaga mu też kolejny spadek o 13%, do którego doszło w niedzielę. Rynki Bitcoin działają całą dobę, siedem dni w tygodniu, przygotowując grunt pod wahania cen w nieprzewidywalnych godzinach. O godzinie 20. Bitcoin spadł do 32 601 dolarów. Przypomnijmy, że 14 kwietnia szczytowa wartość najpopularniejszej kryptowaluty wynosiła 64 895 dolarów. Także Ether powiązany z siecią blockchain Ethereum, spadł w niedzielę o 17% do 1905 USD, tracąc 391,31 USD w porównaniu z poprzednim zamknięciem. Amy Wu Silverman z RBC Capital Markets w raporcie badawczym opublikowanym w sobotę napisała:

Zmienność Bitcoina jest nie do zatrzymania. (...) powoduje poważne i oszałamiające wahania.

Po serii tweetów Elona Muska, który nie chce zaakceptować Bitcoinów w płatnościach za pojazdy Tesli, także Chiny sprzeciwiają się kryptowalucie. Chiński rząd chce zapobiegać ryzyku spekulacyjnemu i finansowemu. Wicepremier Komitetu Stabilności i Rozwoju Finansowego, Liu He, oznajmił, że Bitcoin potrzebuje większej regulacji prawnej. Aż trzy chińskie organy zaostrzyły zakaz dla banków i firm płatniczych, które świadczyły usługi związane z kryptowalutą. Z kolei Departament Skarbu USA wprowadza nowe zasady, nakładające podatek i wymuszające przejrzystość przy wszystkich transferach kryptowalut.

