Bitcoin warty już 85 tysięcy polskich złotych!

W ciągu ostatnich dni obserwujemy gwałtowny wzrost wartości wirtualnej waluty Bitcoin (BTC). Już dzisiaj wyceniany jest na ponad 22 tys dolarów. Dlaczego tak się stało?

Bitcoin (BTC) to wirtualna waluta stworzona w 2009 roku przez anonimowych autorów działających pod pseudonimem Satoshi Nakamoto. Korzysta ona z oprogramowania open source oraz sieci peer-to-peer. BTC to waluta zdecentralizowana, czyli niezależna od banków, rządów i innych organizacji pośredniczących w jej wymianie. Dostępna jest wszędzie tam, gdzie sięga zasięg Internetu lub sieć komórkowa.

Kurs Bitcoin, źródło: e-kursy walut

Wczoraj media informowały o tym, że wirtualna waluta Bitcoin po raz pierwszy w historii przebiła wartość 20 000 dolarów, co dawało około 72 tysięcy złotych. Wzrost dalej ma miejsce i dzisiaj rano wycena waluty wzrosła do 22 000 dolarów, czyli dokładnie 85 500,19 zł. Oznacza to, że w ciągu 24 godzin wartość BTC wzrosła o 15%. Warto podkreślić, że na początku roku jeden Bitcoin był wyceniany zaledwie na 8 tysięcy dolarów, czyli niecałe 29 tysięcy złotych, a po wybuchu pandemii wartość jeszcze dodatkowo spadała.

Zmiana wyceny BTC może mieć związek z rozwojem technologii. Handel i większość usług przeniosła się do Internetu. Aktualnie większość rzeczy jesteśmy w stanie załatwić tylko za pomocą komputera z dostępem do sieci. Jest szansa, że właśnie dzięki temu to Bitcoin uzyskał szersze zainteresowanie.

Zobacz również: Gdzie najtaniej zamówić Xbox Series X i S?