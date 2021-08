Bitcoin wraca na szczyty, kryptowaluty ostro w górę

Bitcoin jest w chwili obecnej wart 45 962 dolary. Nie mogą narzekać również posiadacze Ethereum. I tym razem Musk nie ma z tym nic wspólnego.

Rynek kryptowalut wystrzelił w górę. Co prawda nie mamy tu do czynienia z takimi rekordami, jak w kwietniu b.r., kiedy to Bitcoin podskoczył do 64 tysięcy dolarów, ale w chwili obecnej w kilka tygodni zaliczył skok z 30 tys. dolarów do 45 962. Jeśli chodzi o drugą najpopularniejszą walutę świata, czyli Ethereum, tu również mamy wzrost i w tej chwili za jedną jednostkę Ethereum należy zapłacić 3161 dolarów. Ogólnie kapitalizacja globalnego rynku kryptowalut wynosi obecnie ponad 2 tryliony dolarów, z czego 862 miliardy to Bitcoin, a 370 miliardów to Ethereum.

Na skok cen mogła mieć wpływ ujawniona przez Intela informacja, że firma trzyma w Coinbase kryptowaluty o wartości ponad 763 tys. dolarów. Co dalej? Jak będą szły kursy kryptowalut? To trudno przewidzieć. Wiadome jest, że rynek jest już "dojrzały" i powinien powoli się stabilizować. Być może nie czekają nas już tak wysokie skoki cen. W każdym razie kto ma kryptowaluty, ten obecnie bardzo dużo zyskuje.

