Bitcoin znów wart ponad 10 tys. USD

Zapowiadano, że Bitcoin się skończy, a tymczasem po raz pierwszy od ponad 12 miesięcy jego kurs przekroczył 10 tys. dolarów. Czyli - niemal 41,5 tys. złotych.

W momencie pisania tego tekstu 1 Bitcoin jest wart dokładnie 41 479,13 zł. Po raz ostatni miał podobną wartość w pierwszej połowie 2018 roku. Ale na tym nie koniec - posiadacze kryptowaluty mają nadzieję na kolejny skok kursu w najbliższym czasie. Trzeba jednak zauważyć, że to trochę wróżenie z fusów - jej wartość jest nieprzewidywalna, a najlepszym przykładem fakt, że gdy ostatnio raz kosztowała tyle, co obecnie, krótko potem spadła do 4000 USD, aby po kilku miesiącach znowu ruszyć do góry. Czy na stan obecny może mieć wpływ zapowiedź Libry?

Kryptowaluta, którą w przyszłym roku wprowadzi do obiegu Facebook, nie ma tego problemu, który cechuje Bitcoin, Monero i inne - można by rzecz "tradycyjne" kryptowaluty. Ten problem to dotarcie do potencjalnych zainteresowanych - w wyobrażeniu większości osób potrzeba do tego specjalistycznej wiedzy, zaawansowanych aplikacji, itp. Natomiast aby korzystać z Libry, będzie potrzebny, cóż, przede wszystkim Facebook i jego portfel - Calibra. Z pewnością wszystko zostanie użytkownikom podane "na tacy". Jednak wielu propagatorów (i posiadaczy) Bitcoinów wierzy w świetlaną przyszłość swojej waluty - zdaniem Jacka Dorseya, szefa Twittera, cena za jednego Bitcoina w 2022 roku może sięgnąć aż... 250 tysięcy dolarów! Cóż, można by powiedzieć, że to czysta fantazja, ale... kto wie?