Bitcoin zużywa więcej prądu niż cała Holandia

Chiny rygorystycznie wprowadzają w życie blokadę kopalń oraz kopania kryptowalut, jednak i tak ilość energii poświęcanej na wydobywanie Bitcoinów oraz podobnych jest kolosalna.

W sieci pojawiła się ciekawa infografika, ilustrująca zużycie prądu w celu kopania kryptowaluty w porównaniu z użyciem prądu przez wybrane kraje. Chociaż w Chinach wydobycie zostało wstrzymane, dane pochodzą z lutego, gdy zakazu jeszcze nie było, a kraj ten jawił się jako silna "twierdza" górników. Zresztą już w 2020 roku było wydobywanych w nim 2/3 Bitcoinów na świecie. W tej chwili, czyli drugiej połowie czerwca 2021 roku, władze nakazały zamknięcie aż dwudziestu sześciu kopalń.

Poniższa infografika pokazuje użycie prądu - w TWh, czyli kilowatogodzinach - w wybranych krajach oraz ilość energii włożoną w wydobywanie Bitcoina. Globalnie dominują Chiny - 6510 TWh, a moc poświęcana na wydobywanie kryptowalut wynosi 119 TWh. Jest to więcej, niż używają prądu Holandia, Szwajcaria oraz Nowa Zelandia. A nawet te dwa ostatnie kraje razem wzięte! Prowincja Syczuan, w której zamknięte zostanie większość kopalni, jest druga co do wielkości pod względem globalnego wydobycia. To zmieni się już w najbliższych tygodniach.

A jak władze Chin mają zamiar przestrzegać zakazu? To proste - jeśli elektrownia zarejestruje, że u danego mieszkańca podskoczyło zużycie energii elektrycznej, osoba taka może spodziewać się kontrolnej wizyty policjantów. Co dalej? To już zależy od tego, czy wydobywa się waluty, czy nie. Władze Chin mają bardzo niewielką tolerancję dla osób nie przestrzegających ich reguł. Oprócz Syczuanu restrykcje uderzają również w inne prowincje kraju: Mongolię Wewnętrzną, Sinciang oraz Junnan. Dlatego podobna infografika za miesiąc lub dwa będzie z pewnością wskazywać na mniejsze zasoby poświęcane wydobyciu Bitcoinów.

Źródło: PC WeltGrafika:Thought Catalog/Unsplash