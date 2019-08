Bitdefender 2020 - nowa linia popularnego antywirusa

Bitdefender to oprogramowanie antywirusowe doskonale znane użytkownikom na całym świecie. Właśnie ujawniono jego najnowsze edycje.

Na stronie Bitdefender można już pobierać Bitdefender Total Security 2020, Bitdefender Internet Security 2020, Bitdefender Antivirus Plus 2020, edycję Bitdefender Antivirus for Mac, pakiet rodzinny Bitdefender Family Pack 2020 oraz edycję mobilną, czyli Bitdefender Mobile Security. Założeniem linii 2020 ma być jeszcze bardziej zwiększona ochrona prywatności, w tym nieletnich korzystających z internetu, przy mocniejszym nacisku na ostatnio pleniące się mechanizmy śledzące, cryptojacking czy kradzież danych przez malware. Jednym z rozwiązań jest monitorowanie kamery i mikrofonu (nazwane po prostu Monitorowanie Mikrofonu), mające zapobiegać dostępowi do nich nieautoryzowanym aplikacjom oraz programom.

W przypadku ochrony mobilnej, wprowadzono blokowanie scamu i phishingu dla iOS - nieważne, z jakiej przeglądarki korzysta użytkownik, szkodliwe strony będą miały zablokowaną możliwość kradzieży danych - oraz opcję korzystania z wbudowanej sieci VPN. Pojawiła się możliwość rozszerzenia znajdującej się Internet Security oraz Family Pack kontroli rodzicielskiej do wersji Premium, dzięki czemu rodzic może nakazać blokowanie stron na podstawie kategorii lub słów kluczowych, a także zablokować otwieranie wybranych programów, gier i aplikacji. Poprawiono moduł odpowiedzialny za behawioralne skanowanie, w tym wykrywanie stalkingu. Jak na razie tylko w krajach anglojęzycznych dostępna jest funkcja "Detection of Cyberbullying and Online Predators", która używa zaawansowanych algorytmów SI do wykrywania w rozmowach online nieodpowiednich słów, jak np. wymiana nagich zdjęć, a także prośby o przekazywanie prywatnych danych.

Jak podsumowuje to Ciprian Istrate, wiceprezes Bitdefender ds produktów konsumenckich, celem całej linii Bitdefender 2020 jest skuteczna ochrona przed trzema głównymi niebezpieczeństwami dzisiejszego świata online: malware, kradzieży prywatności i zagrożeń dla dzieci.