Bitdefender Antivirus for Mac najlepszym antywirusem na komputery Mac

Najnowsze wyniki testów prestiżowego laboratorium AV-TEST pokazują, że na komputery Mac najlepszym rozwiązaniem ochronnym jest Bitdefender Antivirus for Mac.

Wśród użytkowników komputerów Mac panuje błędne przekonanie, że system macOS sam z siebie potrafi ochronić się przed szkodliwym i złośliwym oprogramowaniem. Nie jest to, niestety, do końca prawda. Owszem, system ten cechują lepsze zabezpieczenia, niż np. Windows, jednak możliwe jest przeprowadzenie na nim skutecznego ataku, dlatego warto mieć program antywirusowy. A jak pokazują to jasno wyniki najnowszych testów laboratorium AV-TEST, najlepiej sprawdza się Bitdefender Antivirus for Mac. W testach na macOS Catalina wzięło udział 10 aplikacji. Sprawdzono ich skuteczność przy wykorzystaniu 58 próbek złośliwego oprogramowania, wykrytego przez analityków w ciągu ostatnich 4 miesięcy. Produkt firmy Bitdefender uzyskał maksymalny wynik - 18 punktów, czyli po 6 punktów w kategoriach ochrona stacji końcowej, wydajność oraz użyteczność.

Oznacza to, że ma 100-procentową skuteczność w wykrywaniu próbek złośliwego oprogramowania, a jednocześnie w żaden sposób nie obniża wydajność pracy komputera. Ponadto podczas testów nie zgłosił ani jednego fałszywego alarmu. Takie rezultaty sprawiły, że program otrzymał certyfikat "AV-Test Certified”. Ponieważ wyniki testów AV-TEST uchodzą za niezwykle miarodajne, warto sugerować się tymi wynikami, szukając oprogramowania antywirusowego na komputer Mac.