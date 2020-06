Bitdefender Family Pack 2020 w nowej, niższej cenie

Bitdefender Family Pack 2020 to pakiet zabezpieczeń antywirusowych dla całej rodziny. Jest akurat najlepszy moment na jego zakup - możesz zrobić to prawie za 100 złotych mniej.

Bitdefender Family Pack 2020 obejmuje swoim działaniem urządzenia z systemami Windows, macOS, Android oraz iOS. Skuteczność działania oprogramowania bierze się m.in. z technologii badającej zachowania procesów w systemie, co pozwala na szybką identyfikację wywoływanych przez szkodniki aberracji - i natychmiastową interwencję. Duży nacisk został położony na ochronę przeciwko ransomware - jest ona wielowarstwowa, co zapobiega zaszyfrowaniu danych przez intruza. Ponieważ jest to pakiet przeznaczony dla całej rodziny, nie brak w nim mechanizmów kontroli rodzicielskiej, a oprogramowanie zostało zoptymalizowane tak, aby nie zakłócać działania żadnego z wymienionych wcześniej systemów.

Licencja Bitdefender Family Pack 2020 obejmuje piętnaście urządzeń. Roczna subskrypcja to 233 złote - jednak trwa obecnie specjalna promocja, w której zapłacisz za nią zaledwie 140 złotych. Oznacza to mniej niż 10 złotych za skuteczną ochronę urządzenia przez cały rok. To okazja, której szkoda by było przegapić - dlatego jeśli chcesz zapewnić sobie i bliskim wygodne i bezproblemowe korzystanie z internetu, wejdź na tę stronę i skorzystaj z okazji.