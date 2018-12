Bitdefender Internet Security 2019. Promocja z "PC Worldem" - 2 lata ochrony

W ostatnim wydaniu magazynu "PC World" czeka na czytelników niespodzianka - oferta specjalna na pełną wersję znakomitego pakietu zabezpieczającego komputer, Bitdefender Internet Security 2019.

Bitdefender Internet Security 2019 to najnowsza wersja uznanego pakietu do ochrony komputerów osobistych. Ściśle monitoruje aktywne aplikacje pod kątem podejrzanego zachowania i może podjąć natychmiastowe działania w celu zapobiegania infekcjom. Nowością jest funkcja zapobiegania zagrożeniom sieciowym, zanim użytkownik padnie ich ofiarą. Funkcja Web Attack Prevention zadba o to, abyś przypadkiem nie trafił na stronę, która może potencjalnie wywołać szkody w twoim systemie. Usprawnienia w systemie antyphishingowym pozwalają skuteczniej wykrywać i blokować strony podszywające się pod legalne witryny w celu kradzieży haseł lub numerów kart kredytowych.

Pomocny jest też system alertów informujących, czy wyniki wyszukiwania są bezpieczne, zanim klikniesz link. Antyoszust ostrzega, gdy odwiedzasz strony internetowe, które mogą próbować cię oszukać, a funkcja Bezpieczne Pliki pomaga zapobiegać nieautoryzowanym zmianom najważniejszych dokumentów.

Bitdefender Internet Security 2019 zawiera ponadto ulepszone mechanizmy wielowarstwowej ochrony przed oprogramowaniem ransomware. Specjalny moduł analizuje zachowanie aplikacji pod kątem aktywności charakterystycznej dla oprogramowania wymuszającego okup i wykonuje kopię zapasową plików użytkownika (lub przywraca pliki z wcześniej wykonanej kopii). W skład pakietu wchodzą ponadto narzędzia do ochrony prywatności w sieci, takie jak Bitdefender VPN i Bitdefender Safepay. Użytkownicy mogą liczyć na kompleksowe wsparcie techniczne świadczone przez producenta 24 godz. na dobę.

Bitdefender Internet Security 2019. Oferta specjalna

Nabywcy drukowanego lub elektronicznego wydania 1/2019 magazynu "PC World" otrzymują możliwość skorzystania z oferty specjalnej, przygotowanej przez producenta aplikacji. Mogą kupić dwuletnią licencję na oprogramowanie Bitdefender Internet Security 2019 płacąc tyle co za licencję jednoroczną.

Uwaga: podstawowa wersja Bitdefender Internet Security 2019 to 90-dniowa wersja testowa. Oferta specjalna dwuletniej licencji w cenie jednorocznej dostępna jest jedynie dla użytkowników, którzy zarejestrują program Bitdefender Internet Security 2019. Oto, jak to zrobić.

Wejdź na Wirtualne DVD "PC Worlda". Kliknij przycisk Pobierz, widoczny obok zdjęcia pudełka Bitdefender Internet Security 2019. Podaj 7-znakowy kod dostępowy do zasobów Wirtualnego DVD, zamieszczony w numerze 1/2019 magazynu i kliknij Zatwierdź. W opisie programu zostanie wyświetlony Twój numer seryjny, unikatowy klucz (13 znaków) za pomocą którego otrzymasz dostęp do oprogramowania Bitdefender Internet Security 2019. Zapisz go lub skopiuj do systemowego schowka. Po podaniu kodu DVD zostaniesz przekierowany na stronę http://bitdefender.pl/rejestracja/. Tu użyj uzyskanego chwilę wcześniej 13-znakowego klucza. Wypełnij formularz na stronie http://bitdefender.pl/rejestracja/, podając poprawny, aktywny adres e-mail. Na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość z kodem do rejestracji programu Bitdefender Internet Security 2019 w wersji na 3 miesiące oraz kod promocyjny uprawniający do zakupu dwuletniej licencji w cenie licencji jednorocznej w sklepie antywirus.com.

Instalator programu można pobrać z tej strony.

Oferta jest ważna do 28 lutego 2019 roku, a uzyskany mailowo po rejestracji kod należy zrealizować w ciągu 30 dni od wygenerowania. Liczba licencji w promocji jest ograniczona.