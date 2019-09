Bitdefender od lat produkuje aplikacje antywirusowe, plasujące na szczytach rankingów tego typu oprogramowania. Jak sprawuje się najnowsza wersja Total Security?

Spis treści

Bitdefender Total Security 2020 - funkcje

Jeśli ochrona ma być naprawdę "totalna", musi obejmować każdy system. I rzeczywiście - działanie oprogramowania Bitdefender obejmuje systemy Windows, macOS, Android oraz iOS. Do tego dochodzi menedżer haseł, kontrola rodzicielska, a także sieć VPN dająca 200MB transferu na urządzenie dziennie. A to dopiero początek. Aby pomóc użytkownikom w zapewnieniu jak najlepszych ustawień dla wszystkich urządzeń objętych ochroną, wprowadzono przycisk Autopilot w interfejsie głównym. Gdy jest on włączony, Bitdefender używa optymalnych ustawień dla każdego z modułów. W głównym panelu wyświetlane są również porady i wskazówki, wyjaśniające, jakie korzyści otrzyma się z włączenia każdej z funkcji, np. Naprawy ransomware.

Oprócz normalnego skanowania plików i systemu można także przeprowadzić skanowanie w poszukiwaniu luk i podatności oprogramowania - Bitdefender Total Security wyszukuje aplikacje wymagające aktualizacji, słabych haseł sieciowych oraz krytycznych poprawek Windows, które należy zaaplikować. Jest także osobny, dedykowany Wi-fi skan, który sprawdza siłę szyfrowania oraz protokoły uwierzytelniające. Ponadto można sprawdzić czas rozruchu systemu, a także skorzystać z opcji ratunkowego uruchamiania - jest on skanowany przed uruchomieniem, dzięki czemu żaden szkodnik nie ma szansy odpalić się przed nim. Oprócz tego otrzymujemy funkcję optymalizacji jednym kliknięciem, co pozwala pozbyć się zbędnych plików, w tym ciasteczek i tymczasowych. Jednak należy uważać - usunięte zostaną także dane logowania, przez co należy wpisywać je na nowo.

Na szczęście po przeprowadzeniu przez program analizy otrzymujemy listę rzeczy do usunięcia - można na niej odznaczyć dowolne elementy. W poprzednim wydaniu nie było takiej opcji, dlatego warto odnotować to ulepszenie. Kolejna ciekawa rzecz, jaką oferuje Autopilot, to profile. Program przechodzi automatycznie w jeden z nich w konkretnej sytuacji, np. gdy ogląda się film czy gra w grę. Tryby takie powstrzymują powiadomienie czy wyskakujące okienka, zwiększając komfort używania komputera. Tryb może być również zaproponowany - w tym celu należy zatwierdzić korzystanie z niego poprzez kliknięcie w przycisk. W okienku aplikacji wybiera się tryby, które mają być uruchamiane automatycznie.

Bitdefender Total Security ma wbudowany moduł antyspamowy z możliwością stworzenia białej listy. Można także automatycznie ustawić pewną kategorie e-maili, na przykład pisane cyrylicą lub którymś z alfabetów azjatyckich oraz przesyłać nieznane maile z załącznikami do producenta, aby przeanalizował, czy można je bezpiecznie otworzyć.

Oprogramowanie używa tzw. "nowej generacji zaawansowanej ochrony przez zagrożeniami". Na czym to polega? Jeśli fragment kodu - oprogramowania, pliku czy poczty- zawiera coś podejrzanego, zostaje zablokowany. Istnieje także możliwość stworzenia białej listy zaawansowanych programów, których kod nie będzie poddawany analizie. Ochrona jest związana z modułem Bezpiecznych Plików, który w momencie startu systemu chroni pliki przed zaszyfrowaniem dokonywanym przez programy ransomware. W połączeniu ze specjalistycznym modułem daje to podwójną warstwę ochrony. Użytkownik może w ustawieniach samodzielnie wybrać chronione foldery. A jak długo ochrona ta jest włączona, tak długo pliki użytkownika są chronione przeciwko zmianom, jakie może wprowadzić oprogramowanie ransomware.

Podczas przeglądania internetu ochronę zapewnia moduł Zapobiegania zagrożeniom online, który korzysta z uczenia maszynowego oraz globalnej bazy danych reputacji witryn, aby ocenić, czy dana witryna może zawierać szkodliwe komponenty. Podobnie jak Bezpieczne przeglądanie w Chrome (oraz innych przeglądarkach), także tutaj mamy co jakiś czas aktualizację, zwiększającą poziom ochrony w czasie rzeczywistym. Do tej pory rozwiązanie to nie było przez Bitdefender obsługiwane w systemach iOS, wersja 2020 już jest z nim zgodna.

Nowością w tej edycji Bitdefender Total Security jest Monitor Mikrofonu, który będzie przydatny dla posiadaczy laptopów i urządzeń przenośnych. Pozwala na sprawdzenie, które aplikacje - i kiedy - mają dostęp do podłączonego do systemu mikrofonu.

Bitdefender Total Security 2020 - prywatność

Bitdefender Total Security 2020 wyposażono w Anti-Tracker, który blokuje zbieranie danych przez witryny internetowe. Zwykłe włączenie nie wystarczy - domyślnie chroni tylko Internet Explrorer. W przypadku Chrome lub Firefoxa, trzeba włączyć tę opcję w ustawieniach. Płatności online są chronione przez przeglądarkę Safepay. Powinna być używana zawsze wtedy, gdy wpisuje się szczegóły płatności na stronach. Można także dodać do niej zaufane witryny i ma się pewność, że nie trafi na fałszywą.

Jak wspomniano, pakiet oferuje sieć VPN. Nie jest dostępna od razu, ale wymaga paru kliknięć. W praktyce mamy do czynienia z uboższą wersją Bitdefender Premium VPN, która może być bardzo praktycznym rozwiązaniem do streamingu w rejonach z blokadami geograficznymi, ale może dobrze ukryć przesyłane przez Ciebie dane podczas używania publicznych punktów dostępowych Wi-fi. Dzienny limit transferu danych dla jednego urządzenia to 200 MB - wspomniana wersja Premium nie ma ograniczeń.

W pakiecie znajdziemy menadżera haseł, który pozwala na stworzenie kilku "portfeli haseł", każdy z własnym hasłem dostępu. Po wpisaniu hasła można bezpiecznie logować się na strony i do serwisów. Moduł Szyfrowanie plików umożliwia ochronę wybranych plików za pomocą silnego szyfrowania. Pojawia się w systemie jako wirtualna partycja, której literę można samodzielnie wybrać. A potem wystarczy przeciągnąć lub skopiować na nią pliki i foldery - bez hasła nikt nie będzie mieć do nich dostępu. Kontrola rodzicielska - pod nazwą Asystent Rodzica - pozwala na otwarcie witryny, dzięki której można dyskretnie zainstalować (na mobilnych urządzeniach dzieci) moduł kontrolny. Pozwala na śledzenie lokalizacji, sprawdzanie używanych aplikacji, historii odwiedzanych stron oraz wykonywanych połączeń. Można również zablokować połączenia od nieznanych numerów. Praktyczne funkcje to wyznaczenie czasu na sen oraz alarm e-mailowy w sytuacji, gdy dziecko próbuje uzyskać dostęp do zablokowanych treści.

Bitdefender Total Security 2020 - ochrona mobilna

Jak wspomniano, mobilna ochrona Total Security jest dostępna dla systemów iOS oraz Android. Zawiera kilka praktycznych funkcji, jak sprawdzanie, czy nie wyciekły do sieci prywatne dane użytkownika, ochronę sieciową, która blokuje wczytywanie się niebezpiecznych stron, a także ochronę antykradzieżową, umożliwiającą zdalne namierzenie urządzenia, blokowanie go oraz wymazywanie danych. Ponadto ciekawym rozwiązaniem jest możliwość wykonywania zdjęcia osobie, która próbuje nieudanie po raz trzeci z rzędu odblokować urządzenie. Można także skonfigurować aplikację tak, aby wysłała na wskazany numer SMS-a z informację, że karta SIM w telefonie została wymieniona.

Funkcja blokowania aplikacji nakłada konieczność wpisywania numeru PIN zanim uruchomi się wskazaną apkę. Jest to praktyczne o tyle, że zapobiega jej działaniu w tle bez wiedzy użytkownika. W wydaniu mobilnym także otrzymujemy sieć VPN z 200MB transferu dziennie.

Bitdefender Total Security 2020 - podsumowanie

Skuteczność wykrywania zagrożeń przez Bitdefender stoi na bardzo wysokim poziomie, co potwierdzają regularnie publikowane wyniki testów AV Comparatives. Dodając do tego przejrzysty interfejs oraz dodatkowe, bardzo praktyczne narzędzia, otrzymujemy w efekcie wysokiej jakości produkt, w którym naprawdę warto zainwestować. Dlatego nie wypada polecić go naszym Czytelnikom, co też robimy. Posłuży zarówno użytkownikom korzystającym z niego w domu, jak i w trakcie podróży.

Bitdefender Total Security 2020: ceny

Bitdefender Total Security 2020 można nabyć na stronie producenta. Domyślna wersja to licencja na 5 stanowisk na okres 12 miesięcy - kosztuje 270 złotych, co daje dokładnie 54 złotych za jedno chronione urządzenie przez rok, a więc trudno mówić, że wychodzi drogo. Przy tej samej opcji na 24 miesiące należy zapłacić 492 złote, a 36 miesięcy to 665 zł.

Istnieje także możliwość nabycia licencji na 10 stanowisk. Za rok takiej ochrony zapłaci się wówczas 320 złotych, za 24 miesiące - 529 zł, a za 36 miesięcy - 739 zł.