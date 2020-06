Bitdefender Total Security 2020 - kup ze zniżką 30%!

Chcesz zapewnić swojemu systemowi operacyjnemu pełne bezpieczeństwo przed wirusami i szkodnikami? Jest akurat świetna okazja - można nabyć mocny program ochronny Bitdefender Total Security 2020 z 30% zniżką!

Bitdefender Total Security 2020 oferuje szereg użytecznych funkcji dla użytkowników systemów Windows, macOS, Android oraz iOS. Oprócz samej ochrony przed różnego rodzaju szkodnikami mamy tu także takie rzeczy, jak menedżera haseł, kontrolę rodzicielską, a także wbudowaną sieć VPN, dająca 200MB transferu na urządzenie dziennie. O wszystkich zaletach tego antywirusa piszemy w osobnej recenzji - zachęcamy do lektury, aby poznać wszystkie jego zalety. Automatycznie rodzi się pytanie - za ile to wszystko?

Normalna cena za subskrypcję Bitdefender Total Security to 270 złotych za 5 stanowisk na rok. Jednak do końca czerwca możesz nabyć ją ze zniżką wynoszącą 30%. W jaki sposób? Wejdź na stronę programu i dodaj go do koszyka, a następnie przejdź przez normalną procedurę zakupów. W momencie, gdy pojawi się możliwość wpisania kodu zniżkowego, wpisz TS2020. Cena zostanie zmniejszona o 30%. Zapłać i gotowe - możesz już pobrać i aktywować solidnego antywirusa, do czego zachęcamy.