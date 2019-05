Bitdefender VPN - co trzeba o nim wiedzieć?

Bitdefender jest doskonale znany ze swojej wysokiej jakości, efektywnych rozwiązań antywirusowych. W jego usługach znajduje się usługa VPN - zarówno darmowa, jak i prywatna.

Bitdefender oferuje swoją sieć VPN w pakietach Antivirus Plus, Internet Security oraz Total Security. Wersja bezpłatna jest wliczona w ceny pakietów, jednak uwaga - ograniczenie transferu wynosi 200 MB dziennie na urządzenie, a klient łączy automatycznie z optymalnym serwerem bez możliwości jego zmiany. To dobre rozwiązanie do bezpiecznego sprawdzenia poczty czy odwiedzania stron, ale do streamingu w wielu przypadkach odpada, ponieważ nie można ominąć blokad geolokalizacyjnych - wymagana jest do tego ustawienie serwera w kraju nie objętym blokadą przez dostawce danego serwisu.

. Ale w przypadku subskrypcji Premium VPN, klient otrzymuje nielimitowany ruch sieciowy i opcję połączenia się z dowolnym dostępnym serwerem. W odróżnieniu od innych dostawców VPN, Bitdefender nie twierdzi, że jest najszybszy - w dziale najczęściej zadawanych pytań znajdziemy informację: "Bitdefender VPN jest zaprojektowany, aby zapewnić Ci pozytywne doświadczenia podczas surfowania po sieci; jednak, jeśli nie musisz łączyć się ze swojej lokalizacji z serwerem hostowanym bardzo daleko (np. z USA do Chin), doradzamy Ci zezwolenie Bitdefender VPN na automatyczne połączenie z najbliższym serwerem bądź znalezienie serwera bliższego do Twojej aktualnej lokalizacji."

W Premium VPN znajdziemy serwery rozlokowane w ponad 30 krajach. Dzięki temu można wybrać taką, która umożliwia ominięcie blokady geolokalizacyjnej i cieszyć się streamingiem np. Netflixa czy iPlayera. Jednak uwaga - nie ma stuprocentowej gwarancji ich działania, ponieważ Bitdefender nie dysponuje własnymi serwerami, a dzierżawi je od Hotspot Shield. Nie do końca jest jasna polityka prywatności, choć na często zadawane pytanie "Czy Bitdefender udostępnia mój adres IP i dane osobowe innym firmom?", dostawca odpowiada:

"Nie, z Bitdefender VPN zapewnioną masz stuprocentową prywatność. Nikt (agencje reklamowe, providerzy internetu, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.) nie będzie miał dostępu do Twoich logów online."

Na plus należy policzyć fakt, że główna siedziba Bitdefender znajduje się poza jurysdykcją "Sojuszu Czternaściorga Oczu", ale Hotspot Shield ma swoją w USA - czyli na terenie objętym działaniami "Sojuszu". Poza wyborem lokalizacji serwera nie znajdziemy tu bardziej zaawansowanych funkcji, np. kill switch czy możliwości własnego wyboru protokołu (domyślnym jest OpenVPN).

Bitdefender VPN jest zawarty w pakiecie antywirusowym i nie może być zainstalowany jako osobna aplikacja. Aby móc użyć wersji Premium Bitdefender VPN, musisz wykupić oddzielną subskrypcję. Subskrypcja ta może być użyta niezależnie od platformy (Windows, macOS, Android bądź IOS). Np. w wypadku Bitdefender Total Security na 10 urządzeń, można chronić nie więcej niż 10 urządzeń. Praktycznie można w takim wypadku używać subskrypcji Premium VPN na 10 urządzeniach jednocześnie.