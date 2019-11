Bitdefender doradza, jak zachować bezpieczeństwo online w Czarny Piątek

Na Czarny Piątek czekają nie tylko konsumenci, ale i cyberprzestępcy. Dlatego Bitdefender doradza, jak nie dać się nabrać.

Kilka prostych zasad, o których będziesz pamiętać, sprawi, że oszuści, naciągacze i wyłudzacze danych nie zarobią na Tobie. Przede wszystkim pamiętaj, że im bliżej Czarnego Piątku, tym więcej spamu będzie trafiać do skrzynek - wiele takich wiadomości będzie mieć w tytułach zachętę do zakupów z dużymi zniżkami. To samo dotyczy sieci społecznościowych. Dobre oprogramowanie antywirusowe (sprawdź, na które warto postawić w naszym rankingu "Najlepszy antywirus 2019 - ranking top 10 antywirusów") to podstawa, ale samo nie wystarczy. Dlatego aby zmniejszyć ryzyko wyłudzenia informacji lub istotnych danych, jak np. numer karty kredytowej, trzymaj się znanych i sprawdzonych sklepów online. Jeśli otrzymujesz ciekawą ofertę ze sklepu, o którym wcześniej nie zdarzyło Ci się słyszeć, może być to fałszywa witryna, która ma celu wydobycie od Ciebie informacji pozwalających na dostanie się na konto bankowe czy nawet sieci społecznościowych. Do tego korzystaj tylko ze stron z bezpiecznym szyfrowaniem HTTPS.

Jeśli łączysz się z siecią w miejscu publicznym, korzystaj z VPN - dzięki temu ruch będzie zaszyfrowany i nikt nie przejmie przesyłanych przez Ciebie danych. Dotyczy to także sytuacji, w której kupujesz coś w zaufanym sklepie - podczas transakcji szpieg umieszczony w hotspocie może zarejestrować Twoje dane! Uwierzytelnianie każdej transakcji bankowej powinno odbywać się dwuskładnikowo i być potwierdzane np. przez SMS. Dzięki temu nawet ktoś mający Twoje dane nie będzie mógł wykonać żadnych operacji na koncie. Pamiętaj również, że firmy i organizacje nigdy nie proszą o dane osobowe ani dane finansowe przez internet. Jeśli spotykasz się z taką sytuacją, jest to prawdopodobnie próba wyłudzenia informacji.

Źródło: Bitdefender