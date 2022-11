Bitdefender ze zniżką aż 88%. Skorzystaj i solidnie zabezpiecz swoje urządzenia

Jeśli chcesz korzystać z solidnego, sprawdzonego antywirusa, masz do tego świetną okazję. Bitdefender także ogłosił Black Friday.

Bitdefender to oprogramowanie antywirusowe, które od lat znajduje się w ścisłej czołówce narzędzi tego typu. Nie może to dziwić, gdyż cechuje je wysoka skuteczność w ochronie systemu oraz wykrywalności szkodników. Możesz przekonać się o tym osobiście, korzystając z promocji na Black Friday. Znajdziesz ją na tej stronie. Co Cię konkretnie czeka?

Bitdefender Antivirus Plus - rok ochrony z możliwością instalacji na trzech urządzeniach i z siecią VPN mającą 200 MB transferu dziennie (na urządzenie) - za jedyne 4,99 euro, czyli 23,5 zł . Cena bez promocji: 39,99 euro, czyli 189 zł. Oszczędzasz 165,50 zł !

- rok ochrony z możliwością instalacji na trzech urządzeniach i z mającą 200 MB transferu dziennie (na urządzenie) - . Cena bez promocji: 39,99 euro, czyli 189 zł. ! Bitdefender Total Security - rok ochrony z możliwością instalacji na pięciu urządzeniach, z siecią VPN mającą 200 MB transferu dziennie (na urządzenie), a także funkcjami kontroli rodzicielskiej oraz zaawansowanymi rozwiązaniami - za jedyne 9,99 euro, czyli 47 zł. A cena bez promocji to 84,88 euro, czyli ponad 400 złotych. Oszczędzasz ponad 350 złotych!

Jako że w obu przypadkach przeceny są bardzo duże, warto skorzystać z propozycji. Polecamy zrobić to już dzisiaj!

Zobacz również:

Źródło: Bitdefender