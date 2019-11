Bixby Voice bez wsparcia dla Androida Nougat i Oreo

Samsung planuje zakończyć wsparcie dla Bixby Voice na urządzeniach z Androidem 7 (Nougat) oraz 8 (Oreo).

Cofnijmy się na chwilę do 2017 roku, który dla Samsunga był wyjątkowy. Na rynku pojawił się wtedy Galaxy S8 z zupełnie nowym wyglądem oraz asystentem głosowym Bixby. Dla Koreańczyków opcja ta była tak istotna, że Galaxy S8 otrzymał nawet specjalny dedykowany dla Bixby przycisk. Asystent, a w szczególności funkcja Bixby Voice na przestrzeni dwóch lat znacząco ewoluowała i pojawiła się na wielu urządzeniach. Usługa ta odpowiada na polecenia głosowe wydane przez użytkownika podobnie, jak Asystent Google. Rozwiązanie to nie działa idealnie, ale ma swoich zwolenników.

Źródło: samsung.com

Niektóre urządzenia Samsunga z niższych półek cenowych posiadają jedynie Bixby Home bez opcji Voice. Teraz dowiedzieliśmy się, że Samsung wprowadza kolejne ograniczenie. Już niedługo starsze urządzenia mogą utracić dostęp do Bixby Voice.

Obsługa funkcji Bixby Voice dla wszystkich urządzeń pracujących pod kontrolą Androida 7-7.1 Nougat oraz 8-8.1 Oreo zostanie zakończona. Ograniczenie to zostanie wprowadzone na smartfonach Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy Note 8, Galaxy S9, Galaxy S9+ oraz Galaxy A9 2018, które pracują pod kontrolą starszych wersji oprogramowania. W przypadku, gdy użytkownik nadal zamierza korzystać z Bixby Voice i Bixby Briefing i posiada wyżej wymienione urządzenie przed 1 stycznia 2020 roku będzie musiał zaktualizować swoje urządzenie do Androida 9.0 Pie. Każdy smartfon posiada stosowną aktualizację. Ograniczenie to nie dotyczy Samsunga Galaxy Note 9 pracującego pod kontrolą Androida 8.1 Oreo.

Zmiany te mają zachęcić użytkowników do korzystania z Bixby 2.0. Nowa wersja asystenta została zaprezentowana w zeszłym roku wraz z Galaxy Note 9.

Źródło: sammobile.com