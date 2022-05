Biznes niechętnie wprowadza Windows 11. I nie można się temu dziwić

Firm AdDuplex zbadała poziom adaptacji systemu Windows 11 od dnia premiery. Microsoft raczej nie będzie zadowolony z wyników.

Windows 11 jest już na rynku osiem miesięcy. Według badania firmy AdDuplex, w którym wzięło udział 5000 użytkowników, jego adaptacja wynosi 19,7%. Z pewnością nie jest to wynik, który powodowałby otwieranie szampanów przez Microsoft. A jakie są powody takiej nieufności? Czynników jest co najmniej kilka.

Po pierwsze - Windows 10 wspierany będzie przez Microsoft do 14 października 2025 roku. To jeszcze ponad trzy lata, więc mało kto będzie się śpieszyć, aby porzucić system, którego używa od ostatnich kilku lat. Po drugie - wymagania Windows 11 mogą być trudne do spełnienia dla niektórych organizacji. A trzeci powód to fakt, że Windows 11 potrafi sprawiać problemy, zwłaszcza po aktualizacjach. Dlatego mało kto chce ryzykować wdrażanie niedostatecznie przetestowanego oprogramowania.

Sebastian Wąsik, Country Manager na Polskę w baramundi software, komentuje:

Niewątpliwie decyzja ta musi być podjęta z pełną świadomością wszystkich zalet i wad oprogramowania, a także powinna być poprzedzona dogłębną analizą jego funkcjonalności, gdyż może się okazać, że niektóre dotychczas stosowane w organizacji aplikacje mogą być niekompatybilne z nowym systemem. Warto też sprawdzić, jakie dostępne na rynku rozwiązania ułatwią firmom dystrybucję nowej wersji Windowsa na wszystkie urządzenia i dostosują go do wewnętrznych wymagań organizacji

I dodaje w kontekście wymagań nowego systemu:

Wymagania, jakie należy spełnić są punktem, o który firmy najbardziej się obawiają. Mogą one sprawić, że przedsiębiorstwa zostaną zmuszone do zakupu nowego sprzętu, co oznaczać będzie konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. Również należy zastanowić się, czy po wdrożeniu nowego systemu pracownicy będą mogli wykonywać swoje codzienne obowiązki w tych samych aplikacjach, których używają na co dzień. Windows 11 nie posiada na przykład aplikacji Internet Explorer. W efekcie może to spowodować brak kompatybilności z niektórymi programami i konieczność wykonania dodatkowych operacji, aby umożliwić dalsze ich używanie w przeglądarkach wyższej generacji np. w Edge

Wychodzi zatem na to, że Microsoft pośpieszył się z nowym systemem, na który zresztą nikt nie czekał. Przypomnę, że Windows 10 miał być finalnym, bezustannie rozwijanym rozwiązaniem. Windows 11 nie jest jeszcze co prawda zły, ale widać po nim pośpiech i co chwila wyskakują liczne niedoróbki. To jeden z powodów, dla których większość firm oraz użytkowników prywatnych czeka z aktualizacją Windows 10 do wersji 11. Być może wizerunek "jedenastki" poprawki aktualizacja Sun Valley 2, ale do czasu jej publikacji pozostało sporo czasu - ma pojawić się dopiero na jesieni tego roku.

Źródło: baramundi software AG