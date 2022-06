Black Adam na polskim zwiastunie! Jest brutalnie i zabawnie

Black Adam zadebiutuje w kinach 21 października tego roku. W sieci pojawił się zwiastun prezentujący obszerne fragmenty nadchodzącej produkcji. Muszę przyznać, że Dwayne Johnson idealnie nadaje się do tej roli oraz klimatu. Mamy tu do czynienia ze sporą dawką brutalności oraz humoru. Zresztą, zobaczcie sami.

Black Adam to pierwszy w historii film opowiadający historię tego bohatera, który pojawi się w kinach. Za reżyserię odpowiada Jaume Collet-Serra. W rolę głównego bohatera wciela się Dwayne Johnson. Poza nim na ekranach pojawią się m.in. Aldis Hodge w roli Hawkmana, Noah Centineo w roli Atom Smashera, Sarah Shahi w roli Adrianny, Marwan Kenzari w roli Ishmaela, Quintessa Swindell w roli Cyclone, Bodhi Sabongui w roli Amona i Pierce Brosnan jako Doktor Fate.

Konrad Łącki z PCWorld.pl pisze:

Jak dotąd nie byłem zbyt wielkim fanem kinowego uniwersum DC, ale dwa tytuły przekonały mnie do tego by czekać na kolejne ruchy ze strony twórców.

Pierwszym z nich był Joker, co zapewne nie będzie to dla nikogo zaskoczeniem. Film o antybohaterze zaintrygował mnie zapewne tym samym co wielu innych widzów - innością. Tytuł nie emanował patetyzmem ani drętwym humorem, a główny bohater był postacią, którą faktycznie chciało się poznać.

Kolejną produkcją DC, która mnie zainteresowała był ostatni Batman. Mimo iż uważam go za typowy film superbohaterski (być może z nieco mroczniejszym klimatem) to dobór aktorów do głównych ról przyciągnął mnie do kina i sprawił, że się nie zawiodłem.

Wydaje się, że DC Comics chce nadal podążać tym schematem i zatrudniać do swoich projektów cieszących się poważaniem aktorów, którzy przyciągną do kina mnóstwo fanów na całym świecie. Tak było w przypadku Roberta Pattinsona w Batmanie, Joaquina Phoenixa w Jokerze i tak też będzie w przypadku Dwayne'a Johnsona w produkcji Black Adam.