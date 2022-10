Black Adam – postać, fabuła, obsada. Kiedy i gdzie obejrzeć cały film?

Premiera nowego filmu z uniwersum DC już w przyszłym tygodniu, a my zbieramy wszystkie informacje na temat Black Adama z The Rockiem w roli głównej.

Spis treści

Black Adam – informacje o filmie

Tytuł: Black Adam

Black Adam Reżyseria: Jaume Collet-Serra

Jaume Collet-Serra Gatunek: science-fiction

science-fiction Uniwersum: DC

DC Rok produkcji: 2022

2022 Kraj produkcji: USA

Black Adam – postać

Black Adam to złoczyńca stworzony w latach 40. przez Otto Bindera i C. C. Becka dla wydawnictwa Fawcett Comics. Początkowo Adam był wrogiem Kapitana Marvela (nie mylić z Kapitan Marvel z MCU), zdeprawowanym antycznym Egipcjaninem. Gdy prawa do postaci nabyło wydawnictwo DC, bohater został przeciwnikiem Shazama (dawnego Kapitana Marvela) i zyskał nowe backstory.

Black Adam, czyli Teth-Adam, przychodzi na świat jako niewolnik w bliskowschodnim państwie Kahndaq. Zdobywa jednak moce, które pozwalają mu przełamać opresyjną władzę możnych Kahndaq i zostaje władcą kraju. Początkowo Adam jest pozytywną postacią, sprawiedliwym bohaterem, jednak po śmierci rodziny zwraca się ku złu – w efekcie niechcący uwalnia demony znane jako Siedem Grzechów Śmiertelnych. Za swoje czyny Adam zostaje uwięziony – do świata żywych powraca po 5000 lat i chce przywrócić swojemu królestwu dawną chwałę.

Zobacz również:

fot. Warner Bros.

Fabuła

Oficjalny opis filmu:

Prawie 5000 lat po tym, jak został obdarzony wszechmocą starożytnych bogów – i równie szybko uwięziony – Black Adam (Johnson) zostaje uwolniony ze swojego ziemskiego grobu i gotów jest zaprowadzić we współczesnym świecie specyficznie pojętą sprawiedliwość.

Black Adam w reżyserii Jaume Collet-Serra jest debiutem bohatera na wielkim ekranie. Film z The Rockiem to sequel Shazam! z 2019 roku, jednak nie do końca wiadomo, w jaki sposób jest z nim powiązany.

Data premiery

Początkowo film miał trafić na ekrany w grudniu 2021 roku, jednak pandemia pokrzyżowała te plany. W polskich kinach film pojawi się 21 października 2022 roku.

Obsada

W roli Black Adama zobaczymy oczywiście Dwayne'a Johnsona. Wcieli się on w bohatera, który jest z gruntu prawy, ale jednocześnie bezwzględny.

Sarah Shahi gra Adriannę Tomaz, uniwersytecka profesorkę i członkinię ruchu oporu w Kahndaq. W komiksach Adrianna zyskała supermoce i jako superbohaterka Isis współpracowała z Adamem i finalnie go poślubiła.

Noah Centineo gra Atoma Smashera, członka Justice Society of America. Posiada on moc zmiany swoich rozmiarów.

Aldis Hodge gra Hawkmana, zreinkarnowanego starożytnego egipskiego księcia, który obecnie pracuje jako archeolog. Może jednak latać używając do tego celu skrzydeł wykonanych z kosmicznego metalu Nth.

Quintessa Swindell wciela się w postać Cycelon, innej członkini Justice Society of America. Posiada ona moc panowania nad wiatrem i dźwiękiem.

Pierce Brosnan pojawia się w filmie jako Kent Nelson / Doctor Fate. Jest on synem archeologa, który został obdarzony magicznymi mocami, by bronić świata przed siłami chaosu.

The Rock jako Black Adam – pierwszy trailer filmu

Na ten moment film DC promuje jeden trailer:

Świat potrzebuje bohatera, czyli Black Adam na pierwszym plakacie

Jak prezentuje się The Rock w roli Adama, możemy zobaczyć na pierwszym plakacie reklamującym widowisko DC:

fot. Warner Bros.

Pierce Brosnan na nowym plakacie z Black Adama [29.08.2022]

Filmy DC nie mają ostatnio szczęścia, biorąc pod uwagę, że Warner Bros. prowadzi poważne przetasowania wewnątrz korporacji. Jednak na razie żadne dziwne decyzje nie dotknęły Black Adama – data premiery pozostaje niezmieniona i wszystko wskazuje na to, że film faktycznie ukaże się w kinach. Co więcej, opublikowano właśnie nowy plakat, dzięki któremu możemy przyjrzeć się Doctorowi Fate, granemu przez samego Pierce'a Brosnana.

fot. Warner Bros.

Przypomnijmy, że Fate to w rzeczywistości Kent Nelson, syn archeologa, na którego zesłano magiczne moce – za ich pomocą ma bronić świata przed siłami zła. Na plakacie możemy zobaczyć Fate'a w jego ikonicznym niebiesko-złotym kostiumie i metalowym hełmie. Towarzyszy mu hasło Los (ang. fate) nie popełnia błędów.

Magia jest słaba na nowym trailerze Black Adama [09.09.2022]

DC wreszcie opublikowało kolejny trailer filmu z Dwaynem Johnsonem, a my możemy lepiej przyjrzeć się światu, w którym będzie działał Black Adam. Film rzeczywiście zapowiada się na gigantyczne widowisko pełne superbohaterów, strzelanin i spektakularnego rujnowania budynków.

Na trailerze możemy przez chwilę zobaczyć starcie Adama z Doctorem Fate (Pierce Brosnan) oraz Hawkmanem (Aldis Hodge). Pojawia się też jedna z najbardziej przerażających postaci DC, czyli bezkompromisowa Amanda Waller (Viola Davis)! Dodatkową atrakcją jest fakt, że w zwiastunie występują członkowie Justice Society of America: Cylcone (Quintessa Swindle) oraz Atom Smasher (Noah Centineo).

Aquaman, Superman, Wonder Woman i Harley Quinn w teaserze Black Adama [22.09.2022]

W nowym klipie promującym widowisko DC dzieje się naprawdę dużo. Lecący Batarang, Wonder Woman z tarczą, Aquaman dzierżący trójząb czy Harley Quinn beztrosko przechadzająca się na tle płonącego miasta, to nie są widoki, których można się spodziewać w teaserze Black Adama. Pojawienie się tych postaci ustanawia jednak ciekawy kontekst dla historii Teth-Adama.

Dzięki narracji autorstwa Amandy Waller możemy przekonać się, jak potężną istotą jest Black Adam. Wciąż jednak nie do końca wiadomo, w którym momencie czasowym uniwersum rozgrywać się będzie filmowa historia.

Zobacz także: Jak oglądać filmy DC Extended Universe? Chronologia wydarzeń