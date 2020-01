Black Desert Mobile z dwoma nowymi trybami rozgrywki

Black Desert Mobile, jedna z najciekawszych gier mobilnych na rynku doczekała się właśnie aktualizacji z nową zawartością. Ucieszą się zwłaszcza sympatycy rywalizacji.

Black Desert Mobile jest już dostępne dla wszystkich chętnych, mobilna wersja przebojowej gry MMORPG - Black Desert Online, ciszy się obecnie ogromną popularnością. Znakomita oprawa graficzna, ciekawe rozwiązania i dynamiczna rozgrywka sprawiają, że produkcja znakomicie odnalazła się na urządzeniach mobilnych z systemem Android lub iOS.

Twórcy gry - studio Pearl Abyss, stale rozwijają swoją produkcję. Założeniem zespołu jest jak najszybsze dogonienie, pod względem zawartości, swojej starszej siostry przeznaczonej na konsole i PC-ty. Do Black Desert Mobile zawitała właśnie najnowsza aktualizacja, która wprowadza dwa nowe tryby rozgrywki. Pierwszy z nich to siege war, dedykowany całym gildiom i sympatykom pvp. Zadaniem drużyn będzie atakowanie wrogich artefaktów, przy jednoczesnym bronieniu własnych. Gracze będą mogli walczyć o kontrolę nad dwoma regionami Balenos i Serendia. Zwycięska gildia otrzyma ogromne ilości srebra (jedna z walut w grze).

Drugi dodany właśnie tryb nazywa się Asula’s Den i w zasadzie można go traktować jako mini-grę. Pozwoli on graczom na zabawę w klasyczną platformówkę. Na końcu każdego etapu znajdować się będzie boss, po jego pokonaniu czekają na nas atrakcyjne nagrody.

Warto przypomnieć, że dzisiejsze nowości to jedynie przedsmak tego co czeka na graczy Black Desert Mobile już 29 stycznia. Wówczas do gry zawita nowa klasa postaci - czarodziejka. Twórcy ujawnili niedawno rozpiskę aktualizacji na cały 2020 rok. Według niej możemy liczyć nie tylko na nowe tryby rozgrywki, postacie czy obszary, ale również na dodatkowe systemy progresji naszych awatarów.

Jednego możemy być pewni, w Black Desert Mobile z całą pewnością nie zabraknie powodów do zabawy.

źródło: www.world.blackdesertm.com