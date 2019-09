Black Desert Online z nową zawartością na PlayStation 4

Do gry trafią między innymi dwie nowe klasy postaci.

Black Desert Online - przebojowa gra z gatunku MMORPG autorstwa studia Pearl Abyss, zadebiutowała na konsolach PlayStation 4 dopiero w ubiegłym miesiącu (pięć lat po premierze na PC). Twórcy zamierzają wynagrodzić posiadaczom konsol japońskiego producenta długie oczekiwanie i już wprowadzili do gry pierwszą obszerną aktualizację.

Z najnowszą wersją Black Desert Online do gry trafiły dwie nowe klasy postaci. Walczący w zwarciu, szybki i zabójczy - Musa, oraz specjalizujący się w magii i atakach dystansowych - Dark Knight. Razem z nowymi klasami, w grze znajdziecie ich już aż osiem.

To jednak nie koniec nowości, do gry zawitało również nowe zadanie powiązane z potwornym bossem - Kzarka, the lord of corruption. Ten niezbyt miły jegomość ma stanowić wyzwanie nawet dla najlepszych graczy. Nagroda jest jednak warta wysiłku, jak bowiem podkreślają twórcy - za zabicie Kzarka możemy otrzymać najlepszą obecnie, główną broń w grze.

Gracze Black Desert Online na PlayStation 4 mogą się cieszyć również z nowej profesji - łowiectwa, nowych bossów przemierzających świat gry, nowych przedmiotów oraz dwóch trybów PvP - Node Wars oraz Conquest Wars. Oprócz tego twórcy zadbali o liczne poprawki i zmiany w balansie dostępnych klas postaci.

Black Desert Online jest obecnie dostępne na również na konsoli Xbox One oraz PC-tach.