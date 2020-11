Black Friday 2020 na Steam! Obniżki zwalają z nóg [27.11.2020]

Na platformie Steam ruszyła Jesienna Wyprzedaż! Jakie gry można wyłapać w świetnych cenach?

Spis treści

Rozpoczęła się Jesienna Wyprzedaż na platformie Steam! Oferta będzie dostępna od 25 listopada do 1 grudnia do godziny 19:00. W ramach wydarzenia dostępne są gry z różnych kategorii, więc jest w czym przebierać! Niżej przygotowaliśmy listę najciekawszych ofert z okazji Jesiennej Wyprzedaży.

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Wejdź w rolę profesjonalnego zabójcy potworów, Geralta z Rivii. Przemierzaj ogarnięte wojną Królestwa Północy idąc śladami Ciri, dziewczyny z prastarej przepowiedni, której magiczny talent może zniszczyć świat.

Wiedźmin 3: Dziki Gon za 29,99 zł [-70%]

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gra roku za 44,99 zł [-70%]

No Man's Sky

No Man's Sky to gra science-fiction o odkrywaniu i przetrwaniu w nieskończonym, proceduralnie generowanym wszechświecie.

No Man's Sky za 107,49 zł [-50%]

Far Cry 5

Witaj w Hope County w stanie Montana – krainie kolebce fanatycznego kultu Bramy Edenu. Stań do walki z przywódcą Josephem Seedem, oraz jego rodzeństwem – Heroldami, by wzniecić ruch oporu i oswobodzić lokalną społeczność.

Far Cry 5 - Standard Edition za 49,98 zł [-80%]

Far Cry 5 - Gold Edition za 71,98 zł [-80%]

Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Deluxe Edition Bundle za 79,98 zł [-80%]

Far Cry 5 Gold Edition + Far Cry New Dawn Deluxe Edition Bundle za 95,98 zł [-80%]

Fall Guys

Gra Fall Guys wrzuca masę zawodników na jedną mapę i gwarantuje uczestnikom dziką zabawę online. Walcz z dziwacznymi przeszkodami i przedzieraj się przez szereg niesfornych konkurentów i przezwyciężaj nieugięte prawa fizyki na drodze do zwycięstwa.

Fall Guys za 57,59 zł [-20%]

Destiny 2

Destiny 2 to gra akcji MMO, osadzona w jednym, stale ewoluującym świecie, w którą możecie zagrać w dowolnej chwili, w dowolnym miejscu, wspólnie ze swoimi znajomymi. Dołącz do innych Strażników i walcz z niewyobrażalnym złem sprowadzonym przez Piramidy.

Destiny 2: Edycja legendarna za 289,00 zł [-15%]

The Sims 4

Poczuj moc tworzenia i kontrolowania własnych postaci w wirtualnym świecie, w którym nie ma ograniczeń. Doświadczaj wolności w zabawie, rządź i pogrywaj z życiem!

The Sims 4 za 16,78 zł [-88%]

The Sims 4 Digital Deluxe Edition 20,38 zł [-88%]

STAR WARS Jedi: Upadły Zakon

Osamotniony padawan musi ukończyć swoje szkolenie, rozwinąć nowe, potężne zdolności Mocy i opanować sztukę władania mieczem świetlnym. Wszystko to pozostając o krok przed ścigającym go Imperium.

STAR WARS Jedi: Upadły Zakon za 95,96 zł [-60%]

STAR WARS Jedi: Upadły Zakon Deluxe Edition za 107,96 zł [-60%]

ASTRONEER

Badaj i przekształcaj odległe światy! Akcja Astroneer została umieszczona w XXV wieku podczas gorączki złota, która sprawiła, że gracze zaczęli badać granice przestrzeni kosmicznej, narażając w trudnych warunkach swoje życia i zasoby w poszukiwaniu okazji do zbicia fortuny.

ASTRONEER za 70,19 zł [-35%]

Civilization VI

Civilization VI zapewnia całkiem nowe możliwości interakcji ze światem, poszerzania granic swojego imperium, rozwoju kultury i konkurowania z największymi przywódcami historii w walce o stworzenie cywilizacji, która wytrzyma próbę czasu.

Sid Meier’s Civilization VI za 64,47 zł [-75%]

Two Point Hospital

Projektuj funkcjonalne szpitale, lecz najdziwniejsze choroby i zarządzaj humorzastym personelem, tworząc prężnie rozwijającą się sieć placówek medycznych w całym Two Point.

Two Point Hospital za 46,57 zł [-66%]

Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege to pełne akcji nowe podejście do pierwszoosobowej strzelanki wieloosobowej. Wybieraj spośród wyjątkowych elitarnych operatorów dysponujących różnorodnymi funkcjami i opanuj ich umiejętności, aby przeprowadzić swoją drużynę do ekscytującej i niszczącej walki w trybie zespołowym.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition za 39,56 zł [-67%]

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition za 87,96 zł [-60%]

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition za 135,96 [-60%]

Zobacz również: Black Friday w Komputronik - najlepsze oferty