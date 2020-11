Black Friday 2020 w Carrefour - promocje/oferty/wyprzedaże [05.11.2020]

Czarny Piątek już wkrótce, a w związku z tym w sklepach zaczynają pojawiać się zapowiedzi przyszłych wyprzedaży. Carrefour również weźmie udział w zakupowym szaleństwie - zobaczcie, na jakie promocje możemy liczyć z okazji Black Friday 2020.

I chociaż do Black Friday zostało jeszcze kilka tygodni - oficjalnie zakupowe święto odbędzie się 27 listopada - to już teraz możemy śledzić zapowiedzi nadchodzących wyprzedaży. Spore zniżki i promocyjne oferty w sieci sklepów stacjonarnych Carrefour zaczynają się już dzisiaj.

Klienci sklepu Carrefour od 5 do 10 listopada, kupując sprzęt z grupy "małe AGD", będą mogli zyskać 20% zniżkę na kolejne produkty, do wykorzystania w terminie od 12 do 26 listopada.

Oprócz tego, w ciekawej promocji znalazł się telewizor LEVEL HD8332 Ready, który kosztuje jedynie 349 zł (został obniżony z 549 zł). Promocja potrwa od 5 do 7 listopada.

Specyfikacja techniczna:

Matryca: 32"/81 cm

Rozdzielczość obrazu: HD ready FULL MATRIX LED LIGH 1366x768

Technologia podświetlania matrycy: Direct LED (DLED)

Złącza: 3xHDMI 1xUSB 2.0, SCART, 1xPC, AUDIO

Tuner TV: DVB-T2/C

System dzwiękowy: Q-Box

Pilot: tak

Montaż na ścianie: tak VESA 100x100

Częstotliwość odświeżania: 60 Hz Klasa energetyczna: A

Telewizor LEVEL HD8332 jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta.

Obecnie w promocji:

Zobaczcie również: wyprzedaże Black Friday 2020 w Amazon