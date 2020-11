Black Friday 2020 w Lidl - promocje/oferty/wyprzedaże [23.11.2020]

Przed nami Black Friday, a co za tym idzie wiele atrakcyjnych ofert we wszystkich sklepach. Sprawdzamy, na jakie wyprzedaże i promocje możemy liczyć w sklepie Lidl z okazji Czarnego Piątku.

Tegoroczny Black Friday wypada 27 listopada, czyli w ostatni piątek miesiąca. I chociaż do Czarnego Piątku pozostało jeszcze kilka dni, to wiele sklepów już przygotowuje się do nadchodzących wyprzedaży.

Promocyjne oferty i spore zniżki czekają także na klientów sklepu Lidl. Black Week rozpoczął się dzisiaj 23 listopada - zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych Lidla.

Od teraz możemy liczyć na atrakcyjne ceny sprzętu AGD, narzędzi czy akcesoriów domowych. Lidl zapowiada rabaty nawet do 80%. Co pojawi się w promocji?

Telewizor Toshiba 43U2963DGL 43" w cenie 899 zł zamiast 1199

899 zł zamiast 1199 Hulajnoga elektryczna Doc Green przeceniona aż o 42% z 1399 zł na 799 zł

z 1399 zł na 799 zł Mop parowy SilverCrest 2 w 1: do podłóg i ręcznego odkurzania w cenie 99 zł zamiast 169 zł

99 zł zamiast 169 zł Nawilżacz powietrza Medisana przeceniony ze 159 zł na 99 zł

159 zł na 99 zł Myjka ciśnieniowa Parkside przeceniona z 299 zł na 199 zł

Na bieżąco będziemy obserwować i aktualizować wszystkie najciekawsze promocje.

Najciekawsze oferty w sklepie online:

Obserwujcie na bieżąco naszą listę.