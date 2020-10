Black Friday 2020 w Lidl - promocje/oferty/wyprzedaże [30.10.2020]

Przed nami Black Friday, a co za tym idzie wiele atrakcyjnych ofert we wszystkich sklepach. Sprawdzamy, na jakie wyprzedaże i promocje możemy liczyć w sklepie Lidl z okazji Czarnego Piątku

Tegoroczny Black Friday wypada 27 listopada, czyli w ostatni piątek miesiąca. I chociaż do Czarnego Piątku pozostało jeszcze kilka tygodni, to wiele sklepów już przygotowuje się do nadchodzących wyprzedaży.

Promocyjne oferty i spore zniżki czekają także na klientów sklepu Lidl. Podobnie, jak rok temu pierwsze wyprzedaże mogą pojawić się już od poniedziałku 23 listopada - zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych Lidla.

Z okazji Black Friday możemy liczyć na atrakcyjne ceny sprzętu AGD, narzędzi czy akcesoriów domowych. Ciekawe, jakie oferty zostaną przygotowane w tym roku. Na bieżąco będziemy obserwować i aktualizować wszystkie najciekawsze promocje.

Obecnie w ofercie do kupienia jest tani telewizor Sharp Smart Ultra HD 55'', a od jutra - odkurzacz pionowy z funkcją mycia i suszenia podłogi Silvercrest. Kto wie, może w Black Friday ceny tych urządzeń będą jeszcze niższe.

Obserwujcie na bieżąco naszą listę.