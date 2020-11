Black Friday 2020 w Media Expert - najlepsze oferty i promocje [23.11.2020]

Black Friday 2020 jest coraz bliżej, a my przyglądamy się ofercie sieci Media Expert i wybieramy tylko najlepsze promocje.

Black Friday 2020 wypada dokładnie 27 listopada. Święto wyprzedaży przywędrowało do nas z USA. Tam, zgodnie z tradycją, „Czarny Piątek” odbywa się co roku, w pierwszy piątek po Dniu Dziękczynienia. Z reguły jest to również ostatni piątek listopada (tak będzie w tym roku).

Black Friday to idealny moment na zakupy, bowiem większość sklepów i producentów decyduje się na znaczne obniżki cen posiadanych przez siebie produktów. Niestety, ten rok z całą pewnością będzie różnił się od tego, do czego przywykliśmy. Szalejąca pandemia koronawirusa najprawdopodobniej uniemożliwi nam ruszenie do sklepów w dniu 27 listopada. Dlatego też, wielu ekspertów przewiduje, że w tym roku Black Friday i następujący po nim Cyber Monday (liczne okazje w sklepach online) złączą się w jedno wielkie święto promocji, przecen i wyprzedaży.

Co więcej, coraz częściej pojawiają się również takie terminy jak: „Black Weeks” czy „Black Month”, które wyraźnie sugerują, że znakomite zakupowe okazje pojawią się na długo przed Black Friday.

Taki system działania przyjęła m.in. sieć sklepów Media Expert, która już teraz wystartowała ze znakomitymi promocjami i regularnie odświeża ofertę przecenionych produktów.

Jeśli jesteście ciekawi, na co zwrócić uwagę i (ewentualnie) wydać pieniądze, to poniżej znajdziecie (naszym zdaniem) najciekawsze oferty i promocje na Black Friday 2020 w Media Expert.

Black Friday 2020 w Media Expert - najlepsze oferty i promocje

Telewizor SONY LED KD-65XG7077

Smart TV z wyświetlaczem LED (z technologią TRILUMINOS) o przekątnej 65-cali i rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160 pikseli), częstotliwość odświeżania 50 Hz, HDR, 2 głośniki o łącznej mocy 20 W ze wsparciem dla technologii dźwięku przestrzennego DTS

Normalna cena: 3499 zł, cena w promocji: 2990 zł; oszczędność: 509 złotych (możliwość zakupu na raty 0%)

(możliwość zakupu na raty 0%) Kliknij, aby kupić

Telewizor LG LED 49SM8050PLC

Smart TV z wyświetlaczem LED o przekątnej 49-cali i rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160 pikseli), częstotliwość odświeżania 50 Hz, HDR, 2 głośniki o łącznej mocy 20 W ze wsparciem dla technologii Dolby Atmos

Normalna cena: 2299 zł, cena w promocji: 1986 zł; oszczędność: 313 złotych (możliwość zakupu na raty 0%)

(możliwość zakupu na raty 0%) Kliknij, aby kupić

Monitor LG 27GL850-B Nano

Monitor dla graczy z wyświetlaczem IPS LED o przekątnej 27-cali i rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, HDR 10, częstotliwość odświeżania 144 Hz, czas reakcji matrycy 1ms, technologia Technologia Adaptive-Sync (FreeSync)

Normalna cena: 2349 zł, cena w promocji: 1990 zł; oszczędność: 359 złotych (możliwość zakupu na raty 0%)

(możliwość zakupu na raty 0%) Kliknij, aby kupić

Laptop DELL Inspiron 5400

Kompaktowy i wydajny laptop z wyświetlaczem o przekątnej 14-cali i rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli), procesor Intel Core i5-1035G1, 8 GB RAM DDR4, dysk SSD 512 GB, zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics, Windows 10 Home

Normalna cena: 4999 zł, cena w promocji: 4111 zł; oszczędność: 888 złotych (możliwość zakupu na raty 0%)

(możliwość zakupu na raty 0%) Kliknij, aby kupić

Laptop ACER Aspire 7

Wydajny laptop do pracy i gier z wyświetlaczem o przekątnej 15,6-cala i rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli), procesor AMD Ryzen 5 3550H , 8 GB RAM DDR4, dysk SSD 512 GB, układ graficzny NVIDIA GeForce GTX 1650 z 4 GB VRAM

Normalna cena: 3499 zł, cena w promocji: 2999 zł; oszczędność: 500 złotych (możliwość zakupu na raty 0%)

(możliwość zakupu na raty 0%) Kliknij, aby kupić

Aparat CANON EOS 250D + obiektyw

Aparat „lustrzanka” z matrycą o rozdzielczości 24,2 Mpix i technologią Dual Pixel CMOS AF, procesor obrazu DIGIC 8, elektroniczna stabilizacja obrazu, możliwość nagrywania filmów w jakości 4K, wizjer optyczny + 3-calowy ekran, funkcje bezprzewodowe (poprzez Wi-Fi, Bluetooth) w zestawie znajduje się również obiektyw EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS

Normalna cena: 2999 zł, cena w promocji: 2400 zł; oszczędność: 599 złotych (możliwość zakupu na raty 0%)

(możliwość zakupu na raty 0%) Kliknij, aby kupić

Kamera GOPRO HERO8

Kamera sportowa GOPRO HERO8 w kolorze czarnym z matrycą o rozdzielczości 12 Mpix, możliwość nagrywania w jakości: 4K/60 kl/s, FullHD/240 kl/s lub QHD/120 kl/s, trzy poziomy stabilizacji ze wsparciem technologii HyperSmooth 2.0, możliwość nagrywania filmów z zwolnionym tempie, wodoodporność

Normalna cena: 1799 zł, cena w promocji: 1497 zł; oszczędność: 302 złote (możliwość zakupu na raty 0%)

(możliwość zakupu na raty 0%) Kliknij, aby kupić

Głośnik mobilny XMUSIC BTS800K

Bezprzewodowy głośnik bluetooth marki XMUSIC, moc 20 W, czas pracy 8 godzin, funkcja power bank, funkcja zestawu głośnomówiącego, odporny na zachlapania

Normalna cena: 349 zł, cena w promocji: 298 zł; oszczędność: 51 złotych (możliwość zakupu na raty 0%)

(możliwość zakupu na raty 0%) Kliknij, aby kupić

Smartfon HUAWEI P30 Pro

Ekran OLED o przekątnej 6,5-cala i rozdzielczości Full HD+ (2340 x 1080 pikseli), 8-rdzeniowy procesor Huawei Krin 980, 6 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, potrójny aparat główny (40 Mpix + 20 Mpix + 8 Mpix), pojedyncza kamerka do selfie 32 Mpix, Android 9.0 Pie

Normalna cena: 2599 zł, cena w promocji: 2280 zł; oszczędność: 319 złotych (możliwość zakupu na raty 0%)

(możliwość zakupu na raty 0%) Kliknij, aby kupić

IROBOT Roomba 975

Samodzielny, inteligentny robot sprzątający, lokalizuje i omija przeszkody, 2 szczotki boczne, 3-stopniowy proces odkurzania podłóg, dokładnie czyści narożniki i krwędzie, technologia Dirt Detect dzięki której odkurzacz wykrywa najbardziej zabrudzone miejsca, czas pracy 75 minut, czas ładowania 180 minut

Normalna cena: 2099 zł, cena w promocji: 1777 zł; oszczędność: 322 złote (możliwość zakupu na raty 0%)

(możliwość zakupu na raty 0%) Kliknij, aby kupić

Telewizor SAMSUNG LED UE70TU7122

Smart TV z wyświetlaczem LED o przekątnej 70-cali i rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160 pikseli), częstotliwość odświeżania 50 Hz, HDR, 2 głośniki o łącznej mocy 20 W ze wsparciem dla technologii dźwięku przestrzennego Dolby Digital Plus

Normalna cena: 3599 zł, cena w promocji: 2990 zł; oszczędność: 609 złotych (możliwość zakupu na raty 0%) (cena obowiązuje tylko do 12.11.2020)

(możliwość zakupu na raty 0%) (cena obowiązuje tylko do 12.11.2020) Kliknij, aby kupić

Telewizor LG LED 55NANO813NA

Smart TV z wyświetlaczem LED (z technologią LG NanoCell) o przekątnej 55-cali i rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160 pikseli), częstotliwość odświeżania 50 Hz, HDR, 2 głośniki o łącznej mocy 20 W ze wsparciem dla technologii dźwięku przestrzennego Ultra Sound

Normalna cena: 2940 zł, cena w promocji: 2499 zł; oszczędność: 441 złotych (możliwość zakupu na raty 0%)

(możliwość zakupu na raty 0%) Kliknij, aby kupić

Laptop ACER Nitro 5

Wydajny laptop dla graczy z wyświetlaczem o przekątnej 17-cali i rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli), procesor Intel Core i5-9300H, 8 GB RAM DDR4, dysk SSD 512 GB, układ graficzny NVIDIA GeForce GTX 1650 z 4 GB VRAM, Windows 10 Home

Normalna cena: 4590 zł, cena w promocji: 4190 zł; oszczędność: 400 złotych (możliwość zakupu na raty 0%)

(możliwość zakupu na raty 0%) Kliknij, aby kupić

Laptop DELL Inspiron G5 5500

Wydajny notebook dla graczy z wyświetlaczem o przekątnej 15,6-cala i rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli), procesor Intel Core i5-10300H, 8 GB RAM DDR4, dysk SSD 512 GB, układ graficzny NVIDIA GeForce GTX 1650 TI z 4 GB VRAM

Normalna cena: 5999 zł, cena w promocji: 5388 zł; oszczędność: 611 złotych (możliwość zakupu na raty 0%)

(możliwość zakupu na raty 0%) Kliknij, aby kupić

FIFA 21 Gra PS4/PS5

Gra FIFA 21 przeznaczona na konsolę PlayStation 4. Zawiera darmową aktualizację do wersji PS5

Normalna cena: 229 zł, cena w promocji: 169,99 zł; oszczędność: 59,01 złotych

Kliknij, aby kupić

Słuchawki SONY WH-1000XM3B

Słuchawki nauszne, bezprzewodowe (z opcją kabla 3,5 mm), wbudowany mikrofon, technologia redukcji szumów, czas pracy do 30 godzin, składana konstrukcja

Normalna cena: 998 zł, cena w promocji: 848 zł; oszczędność: 150 złotych (możliwość zakupu na raty 0%)

Kliknij, aby kupić

Philips 58PUS7855/12

Smart TV z wyświetlaczem LED o przekątnej 58-cali i rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160 pikseli), częstotliwość odświeżania 50 Hz, HDR10+, 2 głośniki o łącznej mocy 20 W, system dźwięku przestrzennego, wsparcie dla technologii Dolby Atmos i Dolby Vision

Normalna cena: 2899zł, cena w promocji: 2390 zł; oszczędność: 509,99 złotych (możliwość zakupu na raty 0%)

(możliwość zakupu na raty 0%) Kliknij, aby kupić

Grand Theft Auto V - Edycja Premium (PS4)

Gra Grand Theft Auto V przeznaczona na konsolę PlayStation 4. Edycja Premium zawiera dodatkowe bonusy dla trybu GTA Online

Normalna cena: 139 zł, cena w promocji: 89 zł; oszczędność: 50 złotych

Kliknij, aby kupić

MARSHALL Stockwell II

Mobilny głośnik bluetooth słynnej marki MARSHALL, łączna moc 20 W, czas pracy 20 godzin, funkcja szybkiego ładowania, odporny na zachlapania

Normalna cena: 899 zł, cena w promocji: 599 zł; oszczędność: 300 złotych (możliwość zakupu na raty 0%)

(możliwość zakupu na raty 0%) Kliknij, aby kupić

The Sims 4 + Star Wars: Wyprawa na Batuu (PC)

Gra The Sims 4 wraz z dodatkiem Star Wars: Wyprawa na Batuu przeznaczona na PC.

Normalna cena: 189 zł, cena w promocji: 69 zł; oszczędność: 120 złotych

Kliknij, aby kupić

Wpis jest stale aktualizowany.