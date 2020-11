Black Friday 2020 w Ole Ole - promocje/oferty/wyprzedaże [25.11.2020]

Już 27 listopada święto fanów promocji i wyprzedaży. Jakie promocje z okazji Black Friday przygotowało Ole Ole? Sprawdzam, jakie produkty kupisz poniżej ceny rynkowej.

Czarny piątek zbliża się wielkimi krokami. Z pewnością podobnie, jak my czekasz na solidne obniżki cen sprzętu elektronicznego. W poniższym materiale sprawdzamy, na jakie promocje możemy liczyć w Ole Ole.

Sklep dosyć intensywnie przygotowuje się do czarnego piątku. Obecnie trwa kilka promocji takich, jak Singles' Days, Cyber Days oraz Hack Friday.

Promocje z okazji Black Friday w Ole Ole trwać będą przez cały listopad. Firma wprowadza nowe produkty do oferty co tydzień. Warto co jakiś czas zaglądać na stronę sklepu, aby na własne oczy przekonać się, jakie produkty kupimy taniej, niż zwykle.

Poniżej pojawi się lista produktów znajdujących się w promocji. Wpis jest stale aktualizowany.

Singles' Days

Z okazji Singles' Days, Ole Ole przygotowało setki produktów w promocji. Mowa o komputerach, laptopach, smartfonach, sprzęcie AGD, RTV, telewizorach oraz wszelkiego rodzaju akcesoriach.

Promocja Singles' Days trwa od 11 do 12 listopada 2020 roku.

Przeglądając produkty, które zostały objęte obniżkami warto zainteresować się laptopem HP Pavilion Gaming 15-ec0042nw za 3299 zł. Poniżej ceny rynkowej kupimy 65 calowy monitor TCL 65EC780 za 3049 zł.

Warto zwrócić również uwagę na zegarek Apple Watch Series 3 38 mm, który podobnie, jak w Media Markt sprzedawany jest za 899 zł.

Nie warto kupować telefonów - przeceny sięgają zaledwie kilkudziesięciu złotych.

Cyber Days

Kolejną promocją z okazji zbliżającego się Black Friday jest Cyber Days. Oferty Cyber Days zmieniają się cyklicznie co tydzień.

Warto zainteresować się smartfonem Xiaomi Mi 10 za 2499 zł. Opłaca się również zakup iPhone 11 Pro za 3899 zł.

Hack Friday

Hack Friday to ostatnia oferta cykliczna na listopad tego roku.

Przeglądając produkty oferowane w niższych cenach warto zwrócić uwagę na ekspres Krups Roma za 999 zł oraz robot sprzątający Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro za 1279 zł.

Zobacz oferty na Black Friday z Amazon, X-KOM, Media Markt, Allegro, Lidl, Media Expert oraz Carrefour

AKTUALIZACAJA 16.11.2020

W Ole Ole nadal trwają zeszłotygodniowe promocje. Do 19.11 skorzystamy z promocji z odroczonymi ratami. Drugi tydzień Hack Friday kończy się 19 listopada, a Cyber Days dziś. Co ważne do końca miesiąca możemy skorzystać z promocji na 50 rat 0% przy zakupie sprzętu z dodatkową ochroną. Dobrze o tym pamiętać podczas promocji na Black Friday.

Aktualne ceny w sklepach 4 299 zł

AKTUALIZACJA 17.11.2020

W Ole Ole ruszył właśnie wystartował właśnie trzeci tydzień promocji z okazji Cyber Days. Oferta ważna jest od dziś do 23 listopada.

Na promocji kupimy między innymi zeszłorocznego iPhone'a 11 Pro 64 GB w kolorze srebrnym. Urządzenie wyceniono na 3899 zł. To jedna z najlepszych ofert na rynku.

iPhone 11 Pro 64 GB w promocji

Nieco taniej kupimy także laptopa gamingowego HP OMEN 15 z procesorem Ryzen 5 4600H, 8 GB pamięci operacyjnej, 512 GB dyskiem SSD oraz układem graficznym Nvidia GeForce GTX 1660 Ti. Komputer wyceniono na 4699 zł.

AKTUALIZACJA 23.11.2020

W Ole Ole nadal trwają obecnie dwie promocje - Hack Friday oraz trzeci tydzień Cyber Days. Sklep przygotowuje się do głównych promocji na Black Friday, ale nie znamy jeszcze szczegółów.

Na promocji kupimy między innymi Asusa ZenBook UM431DA z procesorem AMD Ryzen 3500U. Cena wynosi 3649 zł.

Ole Ole przeceniło także podstawowe konfiguracje MacBook'a Air 13 z początku 2020 roku z dwurdzeniowym procesorem Intel Core i3. Cena wynosi 4449 zł.

AKTUALIZACJA 25.11.2020

Ole Olę przygotowało finalną promocję poprzedzającą Black Friday. W ramach ostatniego tygodnia Hack Friday na promocje trafiły najpopularniejsze sprzęty tego roku.

Warto zwrócić uwagę na Realme 6 (zapoznaj się z naszą recenzją) za 599 zł. Niestety należy dokładnie sprawdzać oferty - niektóre z nich nie są atrakcyjne, a identyczny sprzęt da się kupić znacznie taniej.