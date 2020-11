Black Friday 2020 w PS Store - gry na PS4 i PS5 za grosze

Promocje i wyprzedaże z okazji Black Friday dotarły do cyfrowego sklepu Sony - PS Store. Sprawdźcie, jakie gry na PS4 i PS5 możecie "wyrwać" za przysłowiowe "grosze".

Black Friday 2020 zbliża się wielkimi krokami, kulminacja tegorocznych wyprzedaży i promocji nastąpi już 27 listopada. Wiele sklepów (szczególnie internetowych) postanowiło jednak nieco wcześniej uruchomić swoje akcje promocyjne. Do tego grona dołączył niedawno cyfrowy sklep Sony - PS Store, który oferuje obecnie setki gier na PlayStation 4 i PS5 w znakomitych cenach. Postanowiliśmy "przekopać się" przez ofertę japońskiego producenta i wybrać dla was najbardziej "łakome kąski", oto one:

FIFA 21 Edycja Mistrzowska

Gra FIFA 21 w edycji mistrzowskiej z dodatkowymi bonusami do trybu FUT i Kariery. Zawiera darmową aktualizację do wersji PS5.

Normalna cena: 399,90 zł, cena w promocji: 175,95 zł ; oszczędność: 223,95 zł

; oszczędność: 223,95 zł Kliknij, aby kupić

Borderlands 3

Zawiera darmową aktualizację do wersji PS5.

Normalna cena: 299 zł, cena w promocji: 83,72 zł ; oszczędność: 215,28 zł

; oszczędność: 215,28 zł Kliknij, aby kupić

The Last of Us Part II

Wersja gry na PS4 (dostępna na PS5 w ramach wstecznej kompatybilności).

Normalna cena: 289 zł, cena w promocji: 164,73 zł ; oszczędność: 124,27 zł

; oszczędność: 124,27 zł Kliknij, aby kupić

Marvel’s Avengers

Wersja gry na PS4 (dostępna na PS5 w ramach wstecznej kompatybilności).

Normalna cena: 289 zł, cena w promocji: 144,50 zł ; oszczędność: 144,50 zł

; oszczędność: 144,50 zł Kliknij, aby kupić

DOOM Eternal Edycja Deluxe

Wersja gry na PS4 (dostępna na PS5 w ramach wstecznej kompatybilności). Edycja Deluxe zawiera dodatkowo: jednoroczną przepustkę, demoniczną skórkę Slayera, zestaw klasycznych odgłosów broni.

Normalna cena: 419 zł, cena w promocji: 138,27 zł ; oszczędność: 280,73 zł

; oszczędność: 280,73 zł Kliknij, aby kupić

RESIDENT EVIL 3

Wersja gry na PS4 (dostępna na PS5 w ramach wstecznej kompatybilności).

Normalna cena: 249 zł, cena w promocji: 82,17 zł ; oszczędność: 166,83 zł

; oszczędność: 166,83 zł Kliknij, aby kupić

The Outer Worlds

Wersja gry na PS4 (dostępna na PS5 w ramach wstecznej kompatybilności).

Normalna cena: 249 zł, cena w promocji: 82,17 zł ; oszczędność: 166,83 zł

; oszczędność: 166,83 zł Kliknij, aby kupić

Wiedźmin 3: Dziki Gon – Edycja Gry Roku

Wersja gry na PS4 (dostępna na PS5 w ramach wstecznej kompatybilności). Edycja Gry Roku zawiera podstawową wersje gry oraz wszystkie wydane do niej dodatki.

Normalna cena: 199 zł, cena w promocji: 59,70 zł ; oszczędność: 139,30 zł

; oszczędność: 139,30 zł Kliknij, aby kupić

Persona 5 Royal

Wersja gry na PS4 (dostępna na PS5 w ramach wstecznej kompatybilności).

Normalna cena: 249 zł, cena w promocji: 124,50 zł ; oszczędność: 124,50 zł

; oszczędność: 124,50 zł Kliknij, aby kupić

Watch Dogs: Legion

Wersja gry na PS4 (zawiera darmową aktualizację do wersji PS5).

Normalna cena: 289 zł, cena w promocji: 187,85 zł ; oszczędność: 101,15 zł

; oszczędność: 101,15 zł Kliknij, aby kupić

WRC 9 FIA World Rally Championship

Wersja gry na PS4 (zawiera darmową aktualizację do wersji PS5).

Normalna cena: 249 zł, cena w promocji: 124,50 zł ; oszczędność: 124,50 zł

; oszczędność: 124,50 zł Kliknij, aby kupić

No Man's Sky

Wersja gry na PS4 (zawiera darmową aktualizację do wersji PS5).

Normalna cena: 209 zł, cena w promocji: 104,50 zł ; oszczędność: 104,50 zł

; oszczędność: 104,50 zł Kliknij, aby kupić

Przy okazji, warto też dodać, że obecnie możecie znacznie taniej zakupić roczny abonament PS Plus, który nie tylko pozwala na zabawę w sieci, ale również gwarantuje stały "dopływ" darmowych gier na PS4 i PS5. Z okazji Black Friday, 12-miesięczne członkostwo w PlayStation Plus, możecie nabyć w PS Store 25% taniej, czyli dokładnie za 180 złotych.

