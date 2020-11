Black Friday 2020 w X-KOM - promocje/oferty/wyprzedaże [27.11.2020]

X-KOM przygotowuje na Black Friday rekordowo wysokie wyprzedaże. Niestety, aby skorzystać z promocji trzeba się będzie mocno postarać. Pracownicy X-KOM nie zawodzą i znów przygotowują kreatywne oferty.

Do Czarnego Piątku przygotowuje się również X-KOM. Sklep ten znany jest z dosyć kreatywnego podejścia do wszelkiego rodzaju promocji i wyprzedaży. Nie inaczej będzie z tegorocznym Black Friday.

Black Friday w X-KOM

Fani nowych technologii oraz łowcy okazji z pewnością wiedzą już z praktyki, że w X-KOM mogą zgarnąć jedne z najlepszych okazji na rynku, ale niestety wymaga to ogromnego sprytu, samozaparcia oraz nieprzespanej nocy.

Black Friday w X-KOM rusza bowiem o 00:00 27 listopada w aplikacji mobilnej oraz o 03:00 na stornie WWW. X-KOM w przeciwieństwie do niektórych sklepów nie posiada specjalnej oferty na Czarny Piątek w sklepach stacjonarnych. Wszystkie promocje znajdziemy na stronie. Wycieczka do salonu nie ma w tym przypadku najmniejszego sensu.

Do Czarnego Piątku jeszcze trochę czasu, ale X-KOM przygotowuje się już do tego święta. Sklep nie przedstawił jeszcze swojej oferty na Black Friday, ale rzadko kiedy to robi. W X-KOM musimy na własne oczy przekonać się, jakie promocje pojawią się na stronie.

W zeszłym roku na Black Friday w X-KOM znacznie poniżej ceny rynkowej mogliśmy kupić komputery stacjonarne, laptopy, smartfony Huawei, akcesoria dla graczy oraz wideorejestrator

Poniżej znajdziesz listę produktów znajdujących się w promocji. Wpis jest stale aktualizowany.

AKTUALIZACJA 12.11.2020

W dalszym ciągu czekamy na prezentację oferty na Black Friday. X-KOM do chwili obecnej nie informuje o nadchodzących promocjach.

AKTUALIZACJA 16.11.2020

Sklep X-KOM w dalszym ciągu nie przedstawił swojej oferty na Black Friday.

AKTUALIZACJA 23.11.2020

X-Kom zaktualizował stronę dotyczącą Black Friday. Promocja rusza o godzinie 00:00 w aplikacji mobilnej oraz o 03:00 na stronie WWW. Sklep w dalszym ciągu nie informuje, jakie produkty zostaną przecenione.

AKTUALIZACJA 25.11.2020

X-Kom udostępnił listę urządzeń, które trafią na wyprzedaże z okazji tegorocznego Black Friday. Jaki sprzęt kupmy taniej? Mowa o:

Myszy Razer Abyssus Essential

Słuchawkach Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2

Komputerze x-kom G4M3R 500 i5-9400F / 16GB / 240+1TB / W10X / GTX1660

Procesorze AMD Ryzen 5 2600X

Telefonie Realme 6 Pro 6+128GB Lightning Blue

Drukarce HP Neverstop 1000a

Tablecie Apple iPad 10,2'' 32GB Gold LTE

Komputerze HP Pavilion Gaming i5/16GB/512/Win10X GTX1650Ti 144Hz

Kierownicy Logitech G29 + Shifter PC/PS3/PS4

Telewizorze Philips 58PUS7805

Procesorze Intel Core i7-10700K Avengers Edition

Telefonie Xiaomi Mi 10 Lite 5G 6/64GB Cosmic Grey

Produkty, które trafią na Black Friday w X-KOM

Niestety sklep nie przekazał informacji o cenach wyżej wymienionych urządzeń. Dowiemy się o nich dopiero o północy, w piątek 27.11.

AKTUALIZACJA 27.11.2020

Krótko po 24 w aplikacji mobilnej uruchomiono promocję z okazji Black Friday. Niestety pomimo zapewnień tradycji stało się zadość - serwery firmy nie wytrzymały obciążenia. Problemy po północy zostały rozwiązane po kilkunastu minutach. W godzinach porannych również były problemy z uzyskaniem dostępu do witryny.

W promocjach znajdziemy wiele ciekawych produktów. Znacznie taniej można kupić Apple Watch Series 5 44 mm. Cena wynosi zaledwie 1111 zł. Opłaca się wybrać Realme 6 za 599 zł.

Warto zastanowić sie nad zakupem Realme Watch 1 za 159 zł, Huawei Watch Fit za 333 zł, DJI Osmo Action za 999 zł oraz Xiaomi Mi 10 za 1999 zł.

X-KOM przecenił także mnóstwo akcesoriów do telefonów komórkowych i komputerów.