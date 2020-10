Black Friday 2020 w X-KOM - promocje/oferty/wyprzedaże [30.10.2020]

X-KOM przygotowuje na Black Friday rekordowo wysokie wyprzedaże. Niestety, aby skorzystać z promocji trzeba się będzie mocno postarać. Pracownicy X-KOM nie zawodzą i znów przygotowują kreatywne oferty.

Do Czarnego Piątku przygotowuje się również X-KOM. Sklep ten znany jest z dosyć kreatywnego podejścia do wszelkiego rodzaju promocji i wyprzedaży. Nie inaczej będzie z tegorocznym Black Friday.

Black Friday w X-KOM

Fani nowych technologii oraz łowcy okazji z pewnością wiedzą już z praktyki, że w X-KOM mogą zgarnąć jedne z najlepszych okazji na rynku, ale niestety wymaga to ogromnego sprytu, samozaparcia oraz nieprzespanej nocy.

Black Friday w X-KOM rusza bowiem o 00:00 27 listopada w aplikacji mobilnej oraz o 04:00 na stornie WWW. X-KOM w przeciwieństwie do niektórych sklepów nie posiada specjalnej oferty na Czarny Piątek w sklepach stacjonarnych. Wszystkie promocje znajdziemy na stronie. Wycieczka do salonu nie ma w tym przypadku najmniejszego sensu.

Do Czarnego Piątku jeszcze trochę czasu, ale X-KOM przygotowuje się już do tego święta. Sklep nie przedstawił jeszcze swojej oferty na Black Friday, ale rzadko kiedy to robi. W X-KOM musimy na własne oczy przekonać się, jakie promocje pojawią się na stronie.

W zeszłym roku na Black Friday w X-KOM znacznie poniżej ceny rynkowej mogliśmy kupić komputery stacjonarne, laptopy, smartfony Huawei, akcesoria dla graczy oraz wideorejestrator

Poniżej znajdziesz listę produktów znajdujących się w promocji. Wpis jest stale aktualizowany.