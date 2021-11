Black Friday 2021 w Kaufland - najlepsze promocje i wyprzedaże [23.11.2021]

W sklepie Kaufland ruszają pierwsze promocje z okazji nadchodzącego Black Friday. Sprawdzamy, co warto kupić taniej w dziale z elektroniką, AGD i akcesoriami.

Miesiąc wyprzedaży trwa, a do akcji promocyjnych z okazji Black Friday przyłącza się coraz więcej sklepów - także Kaufland. Od jutra ruszają pierwsze wyprzedaże i promocje na wybrane produkty. Poniższa oferta jest ważna od 18 do 24 listopada. Postanowiliśmy przyjrzeć się, co zostało przecenione w dziale elektroniki i sprzętów AGD.

Switch on Suszarka do włosów HD-F0201

3 stopnie temperatury

2 stopnie nadmuchu z

funkcją cool shot

wyjmowany filtr powietrza

Cena: 79,99 zł - 69,99 zł

Zobacz również:

Kuchenka mikrofalowa MW-G0001

z funkcją grila, poj. ok 20 l,

8 automatycznych programów,

funkcja rozmrażania,

moc mikrofali 800 W,

moc grilla 1000 W

Cena: 299,90 zł - 222 zł

Zgrzewarka próżniowa VS-A0101

moc 140 W

w zestawie folia o dł. 3 m

do gotowania Sous-Vide, zamrażania

utrzymywania świeżości

Cena: 149,90 zł - 119,90 zł

Opiekacz 3 w 1

moc 750 W

automatyczna kontrola temperatury

nieprzywierające, wymienne płytki do

grillowania, do kanapek i gofrów

3 lata gwarancji

Cena: 119,90 zł - 79,99 zł

Profi Cook Cyrkulator do gotowania

ustawienia temp. 0 °C–90 °C

cyrkulacja wody: 7–8 l/min.

sterowanie za pomocą smartfona

wodoodporny

Cena: 259,90 zł

Ciśnieniomierz naramienny

regulowany mankiet od 23 do 33 cm

pamięć do 120 pomiarów dla 2 osób

Cena: 49,99 zł

Ekspres do kawy NN-CM-01

moc 850 W,

ciśnienie pompki: 15 barów,

wyjmowany zbiornik na wodę 1,5 l,

możliwość jednoczesnego

przygotowania dwóch kaw,

wymienna dysza spieniająca mleko

Cena: 169,90 zł

Bomann Odkurzacz BS 9019 CB

moc 700 W

poj, worka 1 l

5-stopniowy system filtracji

uchwyt do przenoszenia

wskaźnik zapełnienia worka

Cena: 189,90 zł

