Black Friday 2022 - oto dlaczego warto zajrzeć na Shopee

Platforma odnosi na polskim rynku nie lada sukcesy - marketplace to ponad 55 tysięcy polskich wystawców. Z okazji wyczekiwanego Black Friday, Shopee szykuje dla nas coś specjalnego. Sprawdź, jak wiele możesz zaoszczędzić!

Shopee: Black Friday

Azjatycki serwis zna już niemal każdy, kto dokonuje internetowych zakupów. Choć w pierwszej kolejności Shopee zaciekawiło nas dość charakterystycznymi spotami reklamowymi, zatrzymało uwagę wielu Polaków również z innych powodów. Jest to m.in. przejrzystość zasad i korzyści, rozmaite promocje, a także szeroka oferta asortymentu niemal z każdej kategorii. Więcej przeczytasz w naszym wpisie: Shopee od roku w Polsce - dlaczego warto kupować na platformie?

Przyszła pora na...Black Friday! Co w tym zakresie ma do zaoferowania Shopee?

Od 21 do 28 listopada będziemy mieli szansę skorzystać z wyjątkowo dużych rabatów i promocji. Wśród nich znajdziemy m.in. kupon rabatowy uprawniający do zniżki w wysokości 20 zł przy minimalnej kwocie zamówienia za 100 zł. Nie obowiązują ograniczenia, będzie on dostępny tuż po 12:00 w dniu 21/11. Do zgarnięcia jest również -50% o godzinie 10:00 oraz 17:00. Wiele produktów zostanie przecenionych nawet o -55% - przy dużych kwotach, jest to naprawdę spora oszczędność. Wybierać możemy spośród niemal każdej kategorii, a w tym m.in. elektroniki, AGD i nie tylko. Zakupowe szaleństwo obejmie również Black Monday!

Więcej szczegółów znajdziesz pod tym linkiem.