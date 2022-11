Black Friday 2022 - skąd właściwie wzięły się piątkowe przeceny?

Ostatni piątek listopada coraz częściej kojarzymy jako czas, w którym można kupić wybrane produkty i towary w atrakcyjnych cenach. Ale skąd właściwie wziął się ten zwyczaj?

Black Friday - dlaczego właśnie piątek? I dlaczego czarny?

Choć określenie "Czarny Piątek", może kojarzyć się z innym historycznym terminem, ma całkowicie odmienne znaczenie. Jaki to termin? "Chodzi o Czarny czwartek" - dzień, w którym nastąpił Wielki Kryzys w USA, a którego skutkiem było załamanie globalnej gospodarki. Po więcej informacji na ten temat odsyłam do specjalistycznych artykułów, choćby na Wikipedii. Ogólnie mówiąc, "Czarny czwartek" kojarzy się z nieszczęściem i tragediami milionów, spowodowanymi brakiem środków do życia milionów osób. Kryzys rozpoczął się 24 października 1929 roku. "Czarny piątek" ma wręcz odwrotne skojarzenia - to gorączka zakupowa, podczas której obroty sklepów lecą w górę niczym rakiety SpaceX.

Kiedy miał miejsce pierwszy, historyczny Black Friday i dlaczego? Chociaż w Polsce kojarzymy go dopiero od paru lat, źródła podają, że po raz pierwszy określenie to zostało użyte w 1961 roku. Jak podaje Wikipedia, policja z Filadelfii i Rochester użyła tego terminu do określenia i opisania tłumu ludzi oraz korków powstałych na skutek rozpoczęcia przedświątecznych zakupów przez ludność Stanów Zjednoczonych. Było to jednak dość "specjalistyczne" określenie, które zostało użyte na przestrzeni lat tylko jeden raz. Powróciło w 1975 roku, gdy The New York Times opublikował na swoich łamach artykuł, w którym użył go na określenie "najbardziej ruchliwego dnia zakupów oraz ruchu w roku"w Filadelfii.

Fot.: Rob Curran/Pexels

Jednak i wówczas nie zostało rozpowszechnione. Przeprowadzone przez The Philadelphia Inquirer dziesięć lat później badanie wykazało, że ani największe sieci sklepów, ani też lokalni sprzedawcy nie używają tego terminu, a większość nawet o nim nie słyszała. Dopiero na początku XXI wieku termin zaczął wchodzić do powszechnego użytku, a czas promocji i wyprzedaży wyznaczono na pierwszy piątek po Święcie Dziękczynienia. Jest to zazwyczaj ostatni piątek listopada. Dlaczego? Ponieważ większość sklepów zaczyna już pod koniec listopada sezon świąteczny. A dlaczego "czarny"? Zwykle jako "czarny dzień" określamy taki, w którym wydarzyło się jakieś nieszczęście. Tu jednak musimy cofnąć się do wspomnianego roku 1961 - tłumy na ulicach spowodowały, że było na nich po prostu czarno od ludzi.

Black Friday online bardziej bezpieczny niż stacjonarny

Black Friday prowadzony jest przez sklepy stacjonarne, ale rośnie również jego popularność online - zwłaszcza od 2012 roku. Jedną z przyczyn preferowania zakupów online jest po prostu wygoda. Przy dobrych promocjach w sklepach mamy tłumy - nie tylko ciężko dotrzeć do upragnionego towaru w promocji, ale i powstają gigantyczne kolejki do kas. W sklepach stacjonarnych zdarzały się również wypadki - ze śmiertelnymi włącznie. Już w 2008 roku tłum stratował 34-letniego pracownika Walmartu, dochodziło do strzelanin i bijatyk zarówno w sklepach, jak i przed nimi, a także innych incydentów. Większość takich zdarzeń miała miejsce w USA. Podczas zakupów online o wypadkach nie ma mowy, jedyną niedogodnością może być fakt przeciążenia serwerów sklepu i chwilowy brak możliwości zakupu.

Fot.: Karolina Grabowska/Pexels

W Polsce Black Friday pojawił się kilka lat temu i z miejsca zyskał sobie popularność. Nie może to dziwić - kto z nas nie lubi korzystać z promocji? Abyście nie przegapili najlepszych okazji, będziemy na bieżąco pokazywać Wam najlepsze w większych i mniejszych sklepach. Zaglądajcie do nas regularnie, a na pewno nie przegapicie świetnych propozycji. W tym roku Black Friday wypada 25 listopada. Warto już teraz przygotować sobie budżet na tanie zakupy.

