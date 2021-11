Black Friday/Cyber Monday na Amazon.pl - najlepsze promocje/oferty/wyprzedaże

Black Friday już za nami. W tym roku po raz pierwszy w historii korzystamy z ofert specjalnych przygotowanych przez polski oddział Amazonu. 26 listopada rozpoczęło się święto wszystkich fanów nowych technologii oraz łowców okazji. Jakie promocje, oferty i wyprzedaże przygotował dla nas Amazon.pl? Czy firma ma specjalną ofertę na Cyber Monday?

Czarny piątek znany również jako Black Friday zbliża się wielkimi krokami. Już 27 listopada 2021 roku będziemy mieli okazję kupić mnóstwo produktów znacznie poniżej cen rynkowych.

Amazon już szykuje się na Black Friday

Tegoroczne Black Friday jest szczególne dla Amazonu. Po raz pierwszy w historii Black Friday odbędzie się w polskim sklepie Amazon.pl, który został uruchomiony zaledwie kilka miesięcy temu.

Wszystko wskazuje na to, że Amazon.pl nie zamiera przepuścić okazji i zaoferuje specjalnie oferty dla polskich konsumentów. W niniejszym materiale przyglądamy się najlepszym ofertom zgromadzonym na Amazon.pl

Amazon.pl zaczyna Black Friday na początku listopada

Amazon nie zamierza czekać do 27 listopada 2021 roku. Firma już udostępniła pierwsze oferty z okazji zbliżającego się Black Friday. Znając polski Amazon najlepsze oferty pojawią się dopiero w Black Friday, ale nie oznacza to, że wcześniej nie kupimy wybranych produktów zauważalnie taniej.

Rozgrzewka przed Black Friday

Warto podkreślić, że oferta na Black Friday na Amazon.pl trwać będzie również po 27 listopada 2021 roku. Zakończy się dopiero w Cyber Monday (poniedziałku po czarnym piątku).

Black Week na Amazon.pl

Po ofercie rozgrzewka przed Black Friday czas na Black Week. Amazon intensyfikuje swoje działania i przecenia większą ilość produktów. Obniżki wynoszą nawet do 50%.

Black Week

Jakimi produktami z oferty rozgrzewka Black Week warto się zainteresować?

Router Mesh Wi-Fi Tenda MW3

Tenda MW3

Cena: 109,99 zł; 144 zł

Tenda MW3 to prosty router Mesh Wi-Fi. Pojedyncza jednostka zapewnia pokrycie zasięgiem do 100 m2. Całość pracuje w sieciach 2,4 Ghz oraz 5 GHz i pozwala na przesyłane danych z przepustowością do 1200 Mb/s. O wydajność dba technologia MU-MIMO. W tym samym czasie Tenda MW3 obsłuży do 40 urządzeń sieciowych. Produktem zarządzamy z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Tenda Wi-Fi na urządzenia mobilne. Router posiada 36-miesięczną gwarancję producenta.

Garmin Instinct Solar Tactical

Garmin Instinct Solar Tactical

Cena: 1310 zł; 1599 zł

Garmin Instinct Solar Tactical to zaawansowany zegarek sportowy z możliwością ładowania solarnego. Całość wyposażono w odbiornik GPS, Glonass, Galileo oraz kompas. Dzięki tym elementom nie musimy martwić się o naszą pozycję. Dodatkowo Garmin proponuje wiele trybów monitorowania aktywności z bardzo wysoką dokładnością, a także przekazywanie powiadomień z telefonu. Zegarkiem steruje się z wykorzystaniem aplikacji mobilnej na urządzenia mobilne. Zegarek działa na jednej baterii do 54 dni. Obudowa została dodatkowo wzmocniona i oferuje certyfikatem MIL-STD-810G.

Bose QuietComfort 45

Bose QuietComfort 45

Cena: 1304 zł; 1599 zł

Bose QuietComfort 45 to wysokiej klasy słuchawki nauszne z wbudowaną aktywną redukcję hałasu z otoczenia oraz wysokiej klasy mikrofonami. Model QuietComfort 45 słynie z wysokiej wygody oraz rewelacyjnego tłumienia dźwięków z otoczenia. Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem Bluetooth 5.2. Słuchawki naładujemy poprzez złącze USB Typu C.

Na pokładzie znajdziemy specjalny equalizer TriPort. Czas pracy na jednym ładowaniu to nawet 24 godziny. Nie zabrakło szybkiego ładowania.

AKTUALIZACJA 12.11.2021

MacBook Air 2020 (Apple M1)

MacBook Air 2020

Cena: 4528 zł; 5199 zł

Na promocji znajdziemy również bazowego MacBooka Air z 2020 roku. Mowa o modelu z procesorem Apple M1 (8 rdzeni CPU, 7 rdzeni GPU). Komputer ten jest aktualnie jednym z najbardziej opłacalnych notebooków.

Za 4528 zł kupimy komputer w kolorze srebrnym. Laptop posiada klawiaturę Magic Keyboard, Wi-Fi 6 oraz Thunderbolt 4. Bateria wystarczy na 12 godzin pracy.

AKTUALIZACJA 15.11.2021

Tenda MW3 (3-pack)

Tenda MW3 (3-pack)

Cena: 212,99 zł; 335 zł

Tenda MW3 (3-pack) to bardzo tani system Mesh Wi-Fi składający się z trzech stacji bazowych. Dzięki trzem urządzeniom możemy zapewnić pokrycie zasięgiem do 300 m2. Tenda MW3 tworzy sieć 2,4 Ghz o przepustowości 300 Mbps oraz sieć 5 GHz o przepustowości 867 Mbps. Parametry te wystarczają do płynnego streamingu wideo w 4K oraz grania w gry online. Zarządzenie odbywa się z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Tenda Wi-Fi.

Jedno urządzenie Tenda MW3 może obsłużyć do 40 urządzeń w tym samym czasie. O wysoką wydajność dba szybki procesor oraz obecność technologii MU-MIMO. Całość pracuje w standardzie Wi-Fi 5.

AKTUALIZACJA 16.11.2021

Electrolux PQ91-40GG

Electrolux PQ91-40GG

Cena: 900 zł; 1199 zł

Electrolux PQ91-40GG to odkurzacz ręczny z wysokiej serii Pure Q9. Przeceniony model posiada nowoczesną i lekką konstrukcje z aluminium. Urządzenie wyróżnia się długim czasem pracy na baterii, który wynosi do 50 minut lub 150 metrów kwadratowych odkurzonej powierzchni. Za zasilanie odpowiada akumulator litowo-jonowy 21,6 V. Odkurzacz posiada 3 ustawienia mocy.

W stopcie zamocowano mocne diody LED, które idealnie uwidaczniają brud i kurz pozostający na podłodze. Electrolux PQ91-40GG jest bardzo cichy - podczas pracy jego głośność to zaledwie 75 dB. W zestawie otrzymamy dodatkowe końcówki oraz stację do ładowania.

AKTUALIZACJA 17.11.2021

Garmin GPS Edge 530

Garmin GPS Edge 530

Cena: 1058,99 zł; 1368,99 zł

Garmin GPS Edge 530 to wysokiej klasy komputer rowerowy, który zadowoli nawet wyczynowych rowerzystów. Urządzenie posiada ekran o wysokiej rozdzielczości, który pozwala odczytywać informacje przy pełnym świetle słonecznym. Na pokładzie znajdziemy rozbudowaną mapę rowerową, moduł GPS, GLONASS oraz Galileo. Nie zabrakło również wysokościomierza barometrycznego do dokładnego ustalenia wysokości. Komputer można sparować z czujnikami tętna z wykorzystaniem technologii ANT+, aby stale monitorować naszą aktywność fizyczną. Pamięć urządzenia pomieści mapę całej Europy. Garmin GPS Edge 530 ma wbudowaną łączność Bluetooth pozwalającą na komunikację z telefonami komórkowymi z Androidem i iOS.

iPhone 11 Pro Max Apple Silicone Case

iPhone 11 Pro Max Apple Silicone Case

Cena: 59,90 zł; 199 zł

Posiadacze flagowego smartfonu Apple z 2019 roku w promocji mogą kupić oficjalny pokrowiec silikonowy w kolorze czarnym. Etui zostało zaprojektowane przez Apple specjalnie dla iPhone'a 11 Pro Max. Wykonano je z silikonu. W środku znajdziemy wyściółkę z mikrofibry. Zabezpiecza ona telefon przed porysowaniem. Etui umożliwia dostęp do wszystkich przycisków i portów. Poprawia również chwyt urządzenia.

AKTUALIZACJA 19.11.2021

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro

Cena: 3199 zł; 4299 zł

Aż 1100 zł taniej kupimy flagowego OnePlusa 9 Pro. Wprowadzony na rynek w marcu 2021 roku smartfon posiada procesor Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB RAMu i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Ekran to panel LTPO Fluid2 AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 3216 x 1440 pikseli. Nie zabrakło 120 Hz częstotliwości odświeżania, wsparcia dla HDR10+ oraz 1300 nitowej jasności maksymalnej. Za jakość zdjęć dba aparat zaprojektowany przez Hasselblad. Telefon potrafi nagrywać filmy w 8K. Urządzenie jest wodoszczelne, posiada akumulator o pojemności 4500 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 65 W.

OnePlus 9

OnePlus 9

Cena: 2299 zł; 3349 zł

Aż o 1050 zł taniej kupimy również podstawowego OnePlusa 9. Telefon posiada procesor Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB RAMu i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Wyświetlacz to 6,55 calowy panel Fluid AMOLED ze 120 Hz częstotliwością odświeżania oraz Always-on-Display o rozdzielczości Full HD+. Za jakość zdjęć dba aparat Hasselblad z nagrywaniem wideo w 8K. Telefon posiada akumulator o pojemności 4500 mAh z szybkim, 65 W ładowaniem.

Amazon Echo Dot 4 generacji

Amazon Echo Dot 4 generacji

Cena: 149,99 zł; 299 zł

Amazon Echo Dot 4 generacji to najnowsze wydanie inteligentnego głośnika firmy Amazon. Całość współpracuje z asystentem głosowym Amazon Alexa. Z głośnikiem możemy porozumiewać się w języku angielskim. Amazon Echo Dot 4 generacji pozwala ustawiać minutniki, alarmy, odtwarzać muzykę z popularnych serwisów strumieniowych oraz zarządzać innymi urządzeniami Smart Home.

AKTUALIZACJA 22.11.2021

Philips Fidelio X2HR/00

Philips Fidelio X2HR/00

Cena: 360,32 zł; 480,40 zł

Słuchawki studyjne Philips Fidelio X2HR/00 kupimy za nieco ponad 350 zł. W tej cenie otrzymujemy słuchawki nauszne High Res zapewniające wysokiej jakości reprodukcję dźwięku. Dbają o nią 50 mm przetworniki z magnesami neodymowymi. Regulowany pałąk i miękkie nauszniki dbają o wygodę użytkowania. Słuchawki łączą się z urządzeniami przewodowo z wykorzystaniem 3,5 mm kabla Jack w oplocie. W zestawie znajdziemy również adapter na złącze Jack 6,3 mm.

AKTUALIZACJA 23.11.2021

Logitech MX Anywhere 3

Logitech MX Anywhere 3

Cena: 286 zł; 329 zł

Taniej kupimy różową mysz Logitech MX Anywhere 3. To najnowszy model z najwyższej serii MX w kompaktowej wersji Anywhere. Mysz dedykowana jest dla posiadaczy laptopów, którzy często się przemieszczają. W niewielkim gryzoniu udało się zmieścić zaawansowane funkcje. Mowa o przewijaniu Magspeed, dokładnym sensorze oraz sporej ilości programowanych przycisków. Specjalnie zaprojektowana optyka pozwala na pracę na różnych powierzchniach - w tym na szkle. Ładowanie odbywa się z wykorzystaniem USB Typu C. Po naładowaniu możemy liczyć na 70 dni pracy. Zaledwie minuta ładowania pozwala przedłużyć czas pracy o dodatkowe 3 godziny.

Casio F-91W-1YER

Casio F-91W-1YER

Cena: 42,84 zł; 68,39 zł

Na promocję trafił również kultowy zegarek Casio F-91W-1YER. Wyceniono go na zaledwie 42,84 zł. W tej cenie otrzymujemy zegarek cyfrowy z sekundnikiem, stoperem, automatycznym kalendarzem z data oraz spodem korpusu ze stali nierdzewnej. Na pokładzie znajdziemy również wbudowane podświetlenie oraz alarm.

Garmin Instinct Solar Camo

Garmin Instinct Solar Camo

Cena: 1266 zł; 1399 zł

Garmin Instinct Solar Camo to smartwatch dla amatorów sportu i użytkowników którzy nie lubią często ładować swoich zegarków. Na pokładzie znajdziemy niewielki panel słoneczny, który pozwala na pracę na baterii nawet przez 54 dni. W środku znajdziemy moduł GPS, który pozwala na dokładne śledzenie naszej aktywności. Wszystkie dane synchronizowane są z urządzeniami mobilnym z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji. Zegarek posiada również kompas i wysokościomierz, a także funkcję TracBack pozwalającą powrócić do punktu startowego. Zegarek przekazuje wybrane powiadomienia z naszego telefonu.

AKTUALIZACJA 24.11.2021

Nawilżacz powietrza Philips HU2718/10

Philips HU2718/10

Cena: 389,99 zł; 499 zł

Philips HU2718/10 to designerski nawilżacz powietrza z technologią NanoCloud, która ogranicza rozprzestrzenianie się bakterii o 99%. Inteligentne czujniki na bieżąco analizują wilgotnośc powietrza i dostosują do niej styl pracy urządzenia. Prędkość nawilżania wynosi do 200 ml/godzinę. Urządzenie posiada kilka trybów pracy oraz timer.

Golarka do ciała Philips BG5020/15

Philips BG5020/15

Cena: 130,53 zł; 249 zł

O połowę taniej kupimy golarkę do ciała Philips BG5020/15. Urządzenie wyposażono w zaokrąglone krawędzie i hipoalergiczną siatkę chroniącą skórę przed podrażnieniami. W zestawie otrzymamy trzy nasadki do naturalnego strzyżenia (3, 5 oraz 7 mm)

Philips NT3650/16

Philips NT3650/16

Cena: 55,39 zł; 79 zł

Philips NT3650/16 to przystępny cenowo trymer do włosów w nosie i uszach. W zestawie otrzymamy trzy końcówki oraz dedykowane etui. Urządzenie zasilane jest z wykorzystaniem baterii. Czyszczenie może odbywać się pod bieżącą wodą.

Listwa obrotowa Legrand 694656

Cena: 84,13 zł; 210,66 zł

Legrand 694656 to wysokiej klasy obrotowa listwa zasilająca z ochroną przed przepięciem. Akcesorium posiada 6 gniazd wtykowych. W obudowie znajdziemy uchwyty do montażu na ścianie lub na stole.

TicWatch GTH

TicWatch GTH

Cena: 227 zł; 399 zł

Zegarek TicWatch GTH kupimy niespełna 50% taniej. Smartwatch posiada baterię pozwalającą na 10 dni pracy. Na pokładzie znajdziemy pomiar temperatury skóry, śledzenie snu, monitorowanie tętna oraz wodoszczelną obudowę. Urządzenie posiada wbudowany kolorowy ekran oraz aplikację treningową. Zegarek pozwala na przekazywanie powiadomień z telefonu oraz sterowanie muzyką wprost z nadgarstka. Producent dodaje kilka tarczy z możliwością personalizacji.

AKTUALIZACJA 25.11.2021

JBL Live 300 TWS

JBL Live 300 TWS

Cena: 271,66 zł; 343,97 zł

Za nieco ponad 270 zł Amazon proponuje słuchawki JBL Live 300 TWS. Na pokładzie znajdziemy technologie Ambient Aware oraz TalkThru, które pozwalają skupić się na muzyce lub dźwiękach otoczenia. Akumulator pozwala nawet na 20 godzin pracy. Na pokładzie szybkie ładowanie, które w 10 minut zapewnia dodatkowe 60 minut pracy. Słuchawki JBL Live 300 TWS umożliwiają szybki dostęp do Asystenta Google. Dźwięk można spersonalizować przy pomocy aplikacji My JBL Headphones na urządzenia mobilne.

Denon DHTS416

Denon DHTS416

Cena: 965,54 zł; 1299 zł

Denon DHTS416 to aktualnie najtańszy soundbar z wbudowanym Chromecastem, kompatybilnością z Google Home oraz portem HDMI z eARC. Za niespełna 1000 zł otrzymujemy zestaw 2.1. Urządzenie obsługuje dekodowanie dźwięku 5.1 Dolby Digital Decoding. Denon obiecuje kompatybilność z popularnymi aplikacjami do strumieniowego przesyłania multimediów. Możemy skorzystać również z wbudowanego Asystenta Google.

AKTUALIZACJA 26.11.2021

Ładowarka Apple MagSafe

Ładowarka MagSafe

Cena: 129 zł; 199 zł

Na polskim Amazonie zauważalnie taniej kupimy oryginalną ładowarkę magnetyczną Apple MagSafe. Akcesorium dedykowane jest do smartfonów z rodziny iPhone 12 oraz iPhone 13. Ładowarka pozwala na ładowanie magnetyczne z prędkością do 18 W. Akcesorium dostarczane jest z przewodem USB Typu C. Zasilacz sieciowy musimy nabyć we własnym zakresie. Ładowarka MagSafe jest kompatybilna ze standardem Qi. Dzięki temu naładujemy nią wszystkie urządzenia z obsługą ładowania bezprzewodowego.

Jabra Elite 85t

Jabra Elite 85t

Cena: 515 zł; 749 zł

Taniej kupimy wysokiej klasy słuchawki True Wireless Jabra Elite 85t. Na pokładzie znajduje się zaawansowana technologia Jabra Advanced Active Noise Cancellation. Opracowany przez specjalistów system świetnie radzi sobie z redukcją hałasu. Słuchawki posiadają aż 6 mikrofonów zapewniających wysoką jakość dźwięku podczas rozmów. Jabra Elite 85t są w pełni kompatybilne z asystentami głosowymi oraz rozbudowaną aplikacją Jabry do personalizacji ustawień. Słuchawki pracują do 5,5 godziny z włączonym ANC. W zestawie specjalne wkładki silikonowe EarGels.

Xiaomi Mi True 2 Basic

Xiaomi Mi True 2 Basic

Cena: 79 zł; 95 zł

Xiaomi Mi True 2 Basic to jedne z najtańszych słuchawek True Wireless na rynku. Za niecałe 80 zł otrzymamy podstawowy model z wkładkami dousznymi. Słuchawki oraz etui wykonano z białego plastiku. Na wyposażeniu bateria pozwalająca na do 5 godzin pracy. Nie zabrakło również wbudowanych mikrofonów do rozmów głosowych.

AKTUALIZACJA 29.11.2021

Promocje z okazji Black Friday na Amazon.pl nadal trwają. Black Week trwa do 29 listopada włącznie. Sklep nie zdecydował się na dedykowaną ofertę z okazji Cyber Monday. Zamiast niej otrzymaliśmy kolejne promocje wchodzące w skład Black Week.

Playmobil James Bond Aston Martin DB5 – Goldfinger

Playmobil James Bond Aston Martin DB5 – Goldfinger

Cena: 280,44 zł; 349,99 zł

Taniej kupimy replikę Astona Martina DB5 z filmu Goldfinger. Model wyprodukowany przez firmę Playmobil został przeceniony o 20%. To oficjalne akcesorium serii z certyfikatami Aston Martin oraz 007. Zabawka posiada elementy obecne w filmowym pojeździe takie jak fotel pasażera z katapultą oraz obrotowe tablice rejestracyjne.

Replika do samodzielnego montażu składa się z 54 elementów. Zabawka odpowiednia dla dzieci od 5 roku życia.

Huawei MateView

Huawei MateView

Cena: 2549 zł; 2999 zł

Nieco taniej kupimy flagowy monitor Huawei MateView. To urządzenie z segmentu Premium. Monitor wyposażono w matrycę o przekątnej 28,2 cala i rozdzielczości 4K+ UHD - 3840 x 2560 pikseli. Panel posiada proporcje 3:2. Matryca oferuje 98% pokrycie palety barw DCI-P3. Na pokładzie znajdziemy panel IPS LCD, funkcje bezprzewodowego udostępniania obrazu oraz nowoczesne porty - USB Typu C, HDMI, Mini Display Port.

Bosch Aquatak

Bosch Aquatak

Cena: 360,41 zł; 399 zł

Amazon zdecydował się przecenić myjkę uniwersalną Bosch Aquatak. Model Universal Aquatak 125 pozwala na szybkie, wygodne i wydajne czyszczenie różnego rodzaju powierzchni w ogrodzie oraz domu. Urządzenie posiada dyszę trio ze strumieniem wachlarzowym, obrotowym oraz punktowym. W zestawie otrzymamy pianownicę o pojemności 450 ml. Myjka poradzi sobie z myciem, kostki, donic, balkonów, tarasów oraz elewacji zewnętrznych domów.

