Black Friday/Cyber Monday na Mall.pl - promocje/oferty/wyprzedaże

Black Friday już w tym tygodniu. Sklep internetowy Mall.pl nie próżnuje i już oferuje mnóstwo promocji z okazji Black Friday. Które oferty są godne uwagi?

Tegoroczne Black Friday trwać będzie prawie cały miesiąc. Czarny piątek odbędzie się 27 listopada 2021 roku, ale wiele sklepów internetowych rozpoczęło oferty z tej okazji już na początku listopada. Zalicza się do nich sklep internetowy Mall.pl, który zachęca do skorzystania z dedykowanych promocji.

Maraton Black Friday w Mall.pl

Mall.pl wystartował już z promocją "Maraton Black Friday". Oferta trwa cały listopad, a produkty zmieniają się praktycznie codziennie. Firma przygotowała specjalną stronę internetową z podziałem na kategorie. Przy każdym produkcji znajdziemy również o ile procent obniżono cenę.

Sklep internetowy informuje, że ceny promocyjne obowiązują w dniach podanych w opisie produktu. Dodatkowo jeden produkt może trafić na różne promocje w różnym okresie czasu.

W niniejszym materiale przyglądamy się najlepszym ofertom zgromadzonym w sklepie internetowym Mall.pl z okazji Black Friday 2021.

Maraton Black Friday

Przed faktycznym rozpoczęciem Black Friday w Mall.pl skorzystamy z "Maratonu Black Friday", który trwa cały listopad. Niektóre produkty przeceniono nawet o kilkadziesiąt procent. Jakimi okazjami warto się zainteresować?

AKTUALIZACJA 15.11.2021

Sennheiser HD 660 S

SENNHEISER HD 660 S

Cena: 1650 zł; 1959 zł

Sennheiser HD 660 S to profesjonalne słuchawki nauszne. Zaprojektowano je specjalnie w celu oddania jak najbardziej czystego i naturalnego dźwięku. Pałąk zaprojektowano specjalnie do długich odsłuchów. Przewidziano również miejsce na ogromne membrany, które zapewniają rewelacyjną jakość dźwięku. Słuchawki nie posiadają łączności bezprzewodowej. Łączą się z urządzeniami za pośrednictwem przewodu Jack 6,3 mm, Mini Jack lub Pentaconn.

AKTUALIZACJA 17.11.2021

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G

Cena: 4499 zł; 4899 zł

Taniej kupimy jednego z najciekawszych składanych smartfonów 2021 roku. Mowa oczywiście o Galaxy Z Flip 3 5G. Składany smartfon Samsunga wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Najważniejszy jest jednak elastyczny ekran Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 2640 x 1080 pikseli. Mowa o panelu ze 120 Hz częstotliwością odświeżania. Na zewnątrz znajdziemy również mały ekran powiadomień. Telefon jest wodoszczelny, posiada 5G, Dual SIM, dwa aparaty 12 MP oraz pracuje pod kontrolą Androida 11. Nie zabrakło Dolby Atmos oraz szkła Gorilla Glass Victus.

AKTUALIZACJA 18.11.2021

Tefal Ingenio Preference L9409032

Tefal Ingenio Preference L9409032

Cena: 159 zł; 257 zł

Tefal Ingenio Preference L9409032 to uniwersalne patelnie wykonane ze stali nierdzewnej ze specjalnie zaprojektowaną powłoką Titanium Excellence. Na wyposażeniu znajdziemy również technologię Thermo-Spot, która pozwala określać odpowiednią temperaturę do przygotowywania danych potraw. Nieprzywierająca powłoka nie zawiera szkodliwych pierwiastków. Zestaw jest kompatybilny z każdymi kuchenkami.

CZC Gaming Throne GX800

CZC Gaming Throne GX800

Cena: 799 zł; 955 zł

Na promocji kupimy fotel gamingowy CZC Gaming Throne GX800. Wykonano go z metalowej ramy i krzyża. Siedzisko posiada ergonomiczne ukształtowanie i jest pokryte miękkim tworzywem. Do dyspozycji użytkownika przeznaczono wygodne siedzisko, oparcie 4D, a o komfort dbają wyjmowane poduszki pod głową i biodrami. Nośność maksymalna wynosi do 150 kg.

Venbos drabina aluminiowa 5+1

Venbos drabina aluminiowa 5+1

Cena: 252 zł; 346 zł

Aluminiowa drabina przyda się w każdym domu. Mall.pl proponuje drabinę firmy Venbos. Wysokość platformy roboczej to 123 cm, a maksymalna nośność wynosi 150 kg. Drabina posiada sześć stopni i pozwala na pracę na wysokości do 3 metrów. Producent nie zapomniał o antypoślizgowej platformie oraz czerwonych nóżkach antypoślizgowych. Drabina waży 5 kg.

HP V27i

HP V27i

Cena: 699 zł; 769 zł

HP V27i to przystępny cenowo monitor biurowy ze sporą matrycą o przekątnej 27 cali. Za niespełna 700 zł otrzymujemy panel IPS LCD o rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 pikseli z 60 Hz częstotliwością odświeżania oraz 5 ms czasem reakcji. Producent dodał funkcję ochrony oczu Low Blue Light. Monitor posiada złącza HDMI oraz D-SUB (VGA). Możemy skorzystać również z systemu montażu naściennego VESA.

AKTUALIZACJA 19.11.2021

Sencor SES 7018BK

Sencor SES 7018BK

Cena: 1019 zł; 1499 zł

Sencor SES 7018BK to przystępny cenowo ekspres do kawy z kolorowym wyświetlaczem LED i intuicyjnymi przyciskami do sterowania. W środku znajduje się pompa o ciśnieniu 19 barów oraz opatentowany zaparzacz. Ziarna mielone są z wykorzystaniem młynka ze stali nierdzewnej z 5-stopniową regulacją. Pierwszą kawę otrzymamy zaledwie 42 sekundy po uruchomieniu ekspresu. Zaparzacz można myć w zmywarce. Do wyboru dwa programy - espresso oraz lungo, a także funkcja pamięci wielkości filiżanki.

Sencor STM 6359BK

Sencor STM 6359BK

Cena: 756, 1049 zł

Wielofunkcyjny robot kuchenny Sencor STM 6359BK kupimy o niespełna 300 zł taniej. Mowa o urządzeniu o mocy maksymalnej 1000 W z misą ze stali nierdzewnej o pojemności 4,5 litra z wbudowaną skalą pomiarową. Robota wyposażono w całkowicie metalowy korpus. Silnik posiada płynną regulację prędkości ze stopniowym startem oraz ośmioma biegami. Pracę po zmroku ułatwia oświetlenie LED.

LAMAX Dots2

LAMAX Dots2

Cena: 164 zł; 212 zł

Taniej kupimy również słuchawki bezprzewodowe True Wireless LAMAX Dots2. Zostały zaprojektowane do słuchania dowolnego gatunku muzyki. W środku znalazły się spore przetworniki oraz wbudowane mikrofony. Słuchawki obsługują asystentów głosowych. Na jednym ładowaniu mogą pracować przez 5 godzin. Za łączność odpowiada moduł Bluetooth 5.0. Ładowanie odbywa się z wykorzystaniem portu USB Typu C lub ładowarki bezprzewodowej w standardzie Qi.

AKTUALIZACJA 22.11.2021

Mio C512

Mio C512

Cena: 189 zł; 349 zł

Sporo taniej kupimy wideorejestrator Mio C512. W Mall.pl sprzedawany jest aktualnie za 189 zł. W tej cenie otrzymujemy wideorejestrator Full HD z obiektywem szerokokątnym 130 stopni. Kamera posiada 2-calowy wyświetlacz oraz 3-osiowy Gsensor. W nocy kamerka korzysta z autorskiej technologi Mio Crystal Vision. Dzięki niewielkim rozmiarom wideorejestrator nie ogranicza pola widzenia kierowcy.

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T

Cena: 2111 zł; 2399 zł

Takiej kupimy również najnowszy smartfon Xiaomi. W Mall.pl za Xiaomi 11T zapłacimy 2111 zł. W tej cenie otrzymujemy telefon z procesorem MediaTek Dimensity 1200-AI, 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Na pokładzie do dyspozycji mamy 108 MP aparat główny, wyświetlacz AMOLED oraz obudowę odporną na zachlapania. Smartfon wyposażono w szybkie, 67 watowe ładowanie oraz sieć 5G. Całość uzupełniają głośniki stereo z Dolby Atmos oraz Android 11 z nakładką MIUI 12.5.

Mio MiVue J60

Mio MiVue J60

Cena: 399 zł; 575 zł

Mio MiVue J60 to kompaktowy wideorejestrator ze średniej półki. Urządzenie wyróżnia się brakiem wbudowanego wyświetlacza. Sterowania odbywa się z wykorzystaniem wbudowanych przycisków oraz urządzenia mobilnego z dedykowaną aplikacją. Dzięki niewielkim rozmiarom obudowy nie musimy obawiać się o ograniczenie pola widzenia. Wideorejestrator nagrywa w rozdzielczości Full HD w 150 stopniach. Na pokładzie znajdziemy wbudowany moduł GPS z ostrzeżeniami przed fotoradarami.

LG OLED65C11

LG OLED65C11

Cena: 6777 zł; 7999 zł

Zauważalnie taniej kupimy wysokiej klasy telewizor OLED LG OLED65C11. Na pokładzie znajdziemy 65-calową matrycę OLED o rozdzielczości 4K UHD z obsługą HDR i Dolby Vision iQ. Całością zarządza system operacyjny webOS 6.0 zintegrowany z Asystentem Google oraz Miracast. Producent zadbał również o głośniki z technologią Dolby Atmos. Gracze docenią obecność portów HDMI 2.1 z eARC. Za płynne działanie odpowiada autorski procesor LG A9 4K Gen 4 wspierany przez sztuczną inteligencję. Pilot posiada wbudowane NFC do szybkiego współdzielenia multimediów.

AKTUALIZACJA 23.11.2021

Victorinox Huntsman

Victorinox Huntsman

Cena: 125 zł; 145 zł

Taniej kupimy klasyczny scyzoryk szwajcarskiej armii. Za 125 zł sprzedawany jest Victorinox Huntsman. To kompaktowy scyzoryk z 16 funkcjami. Ostrze główne ma długość 70 mm. Na pokładzie znajdziemy również nożyczki, pilnik, otwieracz do wina, otwieracz do butelek, małe ostrze o długości 35 mm, przyrząd do zdejmowania izolacji, wykałaczka, pęseta, kółko, hak wielofunkcyjny i szpikulec.

Samsung The Terrace QE55LST7T

Samsung The Terrace QE55LST7T

Cena: 14799 zł; 18888 zł

Samsung The Terrace QE55LST7T to całoroczny telewizor ogrodowy wykonany w technologii QLED. Taniej kupimy model z 55-calową matrycą 4K. Obudowa jest w pełni odporna na wodę, kurz, ciepło oraz zimno. Posiada również certyfikat IP55. Telewizor posiada matową powłokę, która pozwala oglądać telewizję w świetle słonecznym. Całością zarządza system operacyjny Tizen OS oraz procesor Quantum Procesor 4K. Telewizor posiada wbudowane złącza HDMI 2.1 oraz tuner DVB-T/T2. W zestawie otrzymamy wodoodporny pilot One Remote.

Sennheiser Set 860

Sennheiser Set 860

Cena: 849 zł; 899 zł

Sennheiser Set 860 to bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dedykowany do telewizorów oraz zestawów audio. W zestawie otrzymamy bezprzewodowe słuchawki oraz nadajnik/stację dokującą, który podłączamy do źródła dźwięku z wykorzystaniem przewodu z końcówką Jack 3,5 mm. Na pokładzie znajdziemy rozwiązania poprawiające jakość dźwięku i przejrzystość mowy. Producent nie zapomiał o systemie redukcji hałasu z otoczenia oraz szumu z instalacji telewizyjnej. Zasięg wynosi do 70 metrów, a czas pracy do 18 godzin. Ciekawą opcję jest regulacja głośności dla każdej słuchawki z osobna.

Sencor SSK 361

Sencor SSK 361

Cena: 139 zł; 215 zł

Sencor SSK 361 to kompaktowa niszczarka biurowa. Umożliwia ona bezpieczne niszczenie dokumentów papierowych. Jednocześnie można niszczyć 6 stron A4. Na pokładzie system odpowiedzialny za automatyczny start i stop silnika. Pojemność pojemnika na odpady wynosi 11 litrów. Prędkość niszczenia to 2,2 m/minutę.

Lenovo Electric Scooter M2

Lenovo Electric Scooter M2

Cena: 1699 zł; 1815 zł

Za niespełna 1700 zł kupimy hulajnogę elektryczną Lenovo Electric Scooter M2. Wyposażono ją w silnik o mocy 350 W i akumulatory pozwalające na przejechanie do 30 km na jednym ładowaniu. Udźwig maksymalny wynosi 120 kg, a konstrukcja waży 15 kg. Składanie trwa zaledwie 3 sekundy. O komfort i bezpieczeństwo dba potrójne zawieszenie oraz opony 8,5 cala. Nie zabrakło również potrójnego układu hamulcowego, oświetlenia LED, wyświetlacza na desce rozdzielczej oraz certyfikatu IP54 gwarantującego odporność na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

AKTUALIZACJA 24.11.2021

Tefal Cook&Cool E493SA74

Tefal Cook&Cool E493SA74

Cena: 428 zł; 525 zł

Tefal Cook&Cool E493SA74 to 10 częściowy zestaw garnków do gotowania z serii Cook&Cool. W opakowaniu znajdziemy garnek 22 cm z pokrywą, rondel 16 cm z pokrywą, garnek 18 cm z pokrywą, 20 cm z pokrywą oraz 24 cm z pokrywą. Każdą część wykonano z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Zestaw posiada uchwyty silikonowe oraz znaczniki poziomu. Elementy wchodzące w skład zestawu Tefal Cook&Cool E493SA74 możemy używać w piekarniku. Garnki działają z każdym rodzajem kuchenek.

Black+Decker BXSH2003E

Black+Decker BXSH2003E

Cena: 180 zł; 206 zł

Kompaktowy grzejnik elektryczny Black+Decker BXSH2003E kupimy za niespełna 200 zł. Urządzenie posiada dwa programy o mocy 1250 oraz 2000 W. Na pokładzie znajdziemy również funkcję Turbo, która zapewnia grzanie od pierwszych sekund pracy urządzenia. W przypadku przegrzania możemy liczyć na automatyczny wyłącznik. Produkt posiada zintegrowany uchwyt do wygodnego przenoszenia.

Kärcher K 2 Compact Car 16735060

Kärcher K 2 Compact Car 16735060

Cena: 335 zł; 389 zł

Uniwersalną myjkę do czyszczenia ogrodu, elewacji domu oraz samochodu Kärcher K 2 Compact Car 16735060 kupimy za 335 zł. Urządzenie pracuje z ciśnieniem 110 barów i posiada specjalnie zabezpieczenie z wykorzystaniem zaworu. W środku obudowy znajdziemy silnik o mocy 1400 W. Maksymalny przepływ wody wynosi 360l/godzinę. Myjka posiada funkcję automatycznego wyłączania silnika w spoczynku.

W zestawie znajdziemy wąż wysokociśnieniowy, pistolet wysokociśnieniowy, dyszę obrotową, rurę ssącą do środka czyszczącego, szczotkę myjąca oraz dyszę pianową. Kärcher K 2 Compact Car 16735060 waży 3,7 kg.

AKTUALIZACJA 25.11.2021

Black+Decker BDCDD12K1-QW

Cena: 278 zł; 332 zł

Black+Decker BDCDD12K1-QW to wiertarka elektryczna z obudową wyposażoną w ergonomiczną rączkę. Urządzenie zasilane jest z wykorzystaniem akumulatora o pojemności 1,5 Ah. Maksymalny moment obrotowy wynosi 26 Nm. W zestawie znajduje się ładowarka, która pozwala naładować akumulator w 90 minut.

Wiertarka nadaje się do wkręcania śrub w metal, wiercenia w drewnie oraz innych materiałach. W zestawie dostarczana jest z dedykowaną walizką.

Karcher WD 6 Premium

Karcher WD 6 Premium

Cena: 799 zł; 839 zł

Karcher WD 6 Premium to odkurzacz uniwersalny, który przyda się w każdym garażu i ogrodzie. Urządzenie wyposażono w duży zbiornik na odpady o pojemności 20 litrów. Długość węża wynosi aż 2,2 metrach co pozwala na wygodne sprzątanie w trudno dostępnych miejscach. Moc maksymalna silnika elektrycznego wynosi 1300 W. Odkurzacz można podłączyć do elektronarzędzi, aby automatycznie zbierać brud powstały podczas ich pracy. Karcher WD 6 Premium posiada regulowaną moc ssania i został wyposażony w płaskie filtry w specjalnej kasecie.

Tefal Ingenio Expertise L6509202

Tefal Ingenio Expertise L6509202

Cena: 258 zł; 309 zł

Tefal Ingenio Expertise L6509202 to zestaw patelni z demontowana rączką. W zestawie otrzymamy patelnie o średnicy 24 cm, 28 cm oraz rączkę. Patelnie pokryto powłoką Titanium Excellence, która zapewnia wysoką trwałość i dba o nieprzywieranie jedzenia. Wnętrze jest odporne na przypadkowe zarysowania. W środku znajdziemy wskaźnik temperatury Thermo-Spot. Gwarancja wynosi 10 lat.

AKTUALIZACJA 26.11.2021

Philips 58PUS8505/12

Philips 58PUS8505/12

Cena: 2777 zł; 2999 zł

Na promocji znajdziemy 58-calowy telewizor Philips 58PUS8505/12. Jest to model wyposażony w system oświetlenia Ambilight oraz Android TV 9.0. Na pokładzie znajdziemy procesor obrazu Engine P5 Perfect Picture oraz wbudowanego Chromecasta. Nie zabrakło obsługi Dolby Atmos oraz preinstalowanych aplikacji popularnych serwisów streamingowych.

Samusng QE55Q70A

Samusng QE55Q70A

Cena: 3390 zł; 4196 zł

Samusng QE55Q70A to jeden z tańszych modeli QLED w linii modelowej Samsunga na 2021 rok. Telewizor wyposażono w 55-calową matrycę QLED, system smart TV Tizen OS oraz wsparcie dla AirPlay. Na pokładzie preinstalowane aplikacji popularnych serwisów streamingowych oraz cztery porty HDMI 2.1/2.0 (eARC).

Za wydajność odpowiada procesor Quantum 4K AI obsługujący Quantum HDR. Telewizor posiada funkcję AMD Premium FreeSync Pro.

Amazfit GTS

Amazfit GTS

Cena: 369 zł; 391 zł

Amazfit GTS to atrakcyjny cenowo smartwartch. Urządzenie wyposażono w ekran o przekątnej 1,65 cala. Jest to kolorowy panel AMOLED pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 3. Na pokładzie znalazło się miejsce dla wbudowanego modułu GPS/GLONASS. Nie zabrakło wodoszczelnej obudowy, a bateria pozwala na do 14 dni pracy. Zegarek ma wbudowany pulsometr oraz aplikację treningową. Działa również przekazywanie powiadomień ze smartfona.

Marshall Monitor

Marshall Monitor

Cena: 369 zł; 469 zł

Marshall Monitor to niewielkie słuchawki nauszne pozwalające na cieszenie się studyjną jakością dźwięku. Wyposażono je w dwa gniazda Jack do podłączania przewodu na obu nausznikach. W środku znajdują się 40-milimetrowe przetworniki. W dołączony do zestawu przewodzie znajduje się mikrofon do rozmów oraz kontroler. Marshall Monitor posiadają składaną konstrukcję i atrakcyjny design. Słuchawki mogą współdzielić dźwięk z innymi urządzeniami.

AKTUALIZACJA 29.11.2021

Mall.pl zakończył już wszelkiego rodzaju promocje i oferty związane z Czarnym Piątkiem. Ze strony internetowej zniknęła specjalna zakładka poświęcona Black Friday, a wyżej wymienione produkty sprzedawane są ponownie w regularnych cenach. Sklep nie zdecydował się na specjalną ofertę z okazji Cyber Monday.