Black Friday/Cyber Monday - najlepsze promocje na sprzęt Apple

Apple niechętnie przecenia swoje produkty, ale na Black Friday da się upolować okazyjne oferty. jaki sprzęt Apple kupimy taniej? Które modele warto kupić właśnie teraz? Na jakie obniżki możemy liczyć?

Spis treści

Black Friday to niewątpliwie święto dla każdego fana nowych technologii. To właśnie pod koniec listopada możemy kupić wiele urządzeń znacznie poniżej ceny rynkowej. Ze względu na zbliżające się święta Black Friday jest także świetną okazją do zakupu wczesnych prezentów bożonarodzeniowych.

Black Friday w Apple Store

Konsumenci używający sprzętu Apple nie są przyzwyczajeni do promocji. Polityka cenowa Apple nie zakłada znaczących obniżek sprzętu. Większość modeli przez całe miesiące sprzedawana jest w sugerowanych cenach detalicznych. Na szczęście na Black Friday możemy liczyć na promocje na wybrane urządzenia. Z pomocą przyjdzie samo Apple, które na Black Friday tradycyjnie szykuje swoją ofertę wyprzedażowa, ale równie dobrym pomysłem może być przejrzenie ofert oficjalnych sprzedawców Apple, którzy mogą zaoferować jeszcze lepsze wyprzedaże.

Zobacz również:

Na jakie przeceny z okazji Black Friday na sprzęt Apple możemy liczyć?

Zacznijmy od tego, że Apple nie przeceni smartfonów z rodziny iPhone 13. Telefony te za dobrze sprzedają się w swoich sugerowanych cenach detalicznych. Nie powinniśmy spodziewać się również promocji na najnowsze komputery MacBook Pro. Z drugiej strony na pewno taniej kupimy MacBooka Air, starsze modele iPhone'a oraz wybrane konfiguracje iPada. Z pewnością sklepy wyprzedawać będą również iMaca 21,5 oraz starsze modele, które nadal pozostają na stanach magazynowych. Jeżeli nie zależy Ci na najnowszym sprzęcie to być może zaoszczędzisz kilkaset złotych.

Jak wygląda Black Friday u Apple?

W oficjalnym sklepie Apple oferta na Black Friday trwać będzie kilka dni. Za zakup wybranych urządzeń otrzymamy karty podarunkowe pozwalające na kolejny zakup w Apple Store. Mowa o kwotach rzędu od 100 zł (zegarki Apple Watch, słuchawki AirPods, słuchawki Beats) przez 200 zł (smartfony iPhone, tańsze iPady), 400 zł (droższe iPady), aż do 600 zł (komputery Mac).

Jeżeli chcesz wiedzieć jak wyglądało zeszłoroczne Black Friday u Apple zapoznaj się z naszym materiałem.

AKTUALIZACJA 10.11.2021

iDream - autoryzowany sprzedawca sprzętu Apple rozpoczął pierwsze wyprzedaże z okazji nadchodzącego Black Friday. Sklep przygotował promocję na wybrany sprzęt Apple, akcesoria oraz usługi serwisowe.

Black Week w iDream

Aktualnie możemy zdecydować się na zakup pokrowców do wybranych modeli iPhone'a firmy iDeal z obniżką ceny o nawet 65%. Na wyprzedaży znajdziemy również etui firm UAG, PURO, QDOS oraz Spigen.

Przy zakupie słuchawek AirPods otrzymamy 30% rabat na pokrowce firmy Elago. Również same AirPodsy trafiły na promocję. Kupimy je za 649 zł w wersji z klasycznym etui ładującym lub za 799 zł w wersji z ładowaniem bezprzewodowym. AirPodsy Pro wyceniono na 1099 zł.

W ramach Black Week wybrany sprzęt Apple kupimy w 30 ratach 0%. Mowa o MacBooka Air z procesorami Intel, zegarkach Apple Watch Series 3 oraz iPhone SE 2020.

Wszystkie produkty znajdujące się na promocji znajdziesz na specjalnie przygotowanej stronie.

AKTUALIZACJA 12.11.2021

Kolejne sklepy z autoryzacją Apple zdecydowały się na przeceny wybranego sprzętu z logo nadgryzionego jabłka.

iMac 24 Retina 4,5K

iMac 24

Cena: 6790 zł; 7390 zł

Komputronik zdecydował się przecenić iMaca 24 Retina 4,5K w kolorze żółtym w mocniejszej konfiguracji z Touch ID i złączem Ethernet. Model z procesorem Apple M1, 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej wyceniono na 6790 zł. Komputer wyposażono w 24-calowy wyświetlacz Retina 4,5K, dwa złącza Thunderbolt 4 oraz dwa złącza USB Typu C 3.2 Gen 2.

Link do oferty

MacBook Air 2020 (Apple M1)

MacBook Air 2020

Cena: 4528 zł; 5199 zł

Na promocji znajdziemy również bazowego MacBooka Air z 2020 roku. Mowa o modelu z procesorem Apple M1 (8 rdzeni CPU, 7 rdzeni GPU). Komputer ten jest aktualnie jednym z najbardziej opłacalnych notebooków.

Za 4528 zł kupimy komputer w kolorze srebrnym. Laptop posiada klawiaturę Magic Keyboard, Wi-Fi 6 oraz Thunderbolt 4. Bateria wystarczy na 12 godzin pracy.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 15.11.2021

Mac mini 2020 (Apple M1)

Mac mini

Cena: 3239 zł; 3699 zł

W MediaExpert na promocji kupimy bazową konfigurację Maca mini. Komputer wyposażono w procesor Apple M1 (8 rdzeni CPU, 8 rdzeni GPU), 8 GB pamięci zunifikowanej oraz 256 GB nośnik SSD. Na pokładzie znajdziemy Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 oraz wbudowaną kartę sieciową Gigabit Ethernet.

Komputer posiada dwa złącza USB Typu C z Thunderbolt 4, dwa złącza USB Typu A, gniazdo słuchawkowe oraz HDMI. Całość pracuje pod kontrola macOS Big Sur (darmowa aktualizacja do macOS Monterey).

Link do oferty

Apple Watch Series 6 40 mm PRODUCT(RED)

Apple Watch Series 6 40 mm PRODUCT(RED)

Cena: 1449 zł; 1549 zł

Taniej kupimy zeszłoroczny zegarek Apple Watch Series 6 w wersji PRODUCT(RED) z 40 nm kopertą oraz łącznością Wi-Fi/Bluetotoh. MediaMarkt sprzedaje taką konfigurację za 1449 zł. Zegarek posiada ekran Always-on-Display, GPS, EKG, Pulsoksymetr oraz wydajny procesor Apple S6. Całość pracuje pod kontrolą watchOS 7 z darmową aktualizacją do watchOS 8. Na pliki zarezerwowano 32 GB pamięci masowej. Smartwatch posiada tryb głośnomówiący oraz wodoszczelną obudowę (do 50 m).

Link do oferty

AKTUALIZACJA 16.11.2021

iPhone 12 mini 64 GB fioletowy

iPhone 12 mini 64 GB fioletowy

Cena: 2999 zł; 3149 zł

iSpot zdecydował się na niewielką obniżkę ceny iPhone'a 12 mini w kolorze fioletowym (odcień ten zadebiutował wiosną 2021 roku). Smartfon w bazowej wersji z 64 GB wbudowanej pamięci masowej kupimy za 2999 zł. iPhone 12 mini posiada ekran Retina o przekątnej 5,4 cala. Urządzenie zasilane jest procesorem Apple A14 Bionic z wsparciem dla sieci 5G. Nie zabrakło dwóch aparatów o rozdzielczości 12 MP każdy z trybem nocnym.

Link do oferty

iPhone 12 mini 128 GB niebieski

iPhone 12 mini 128 GB niebieski

Cena: 3249 zł; 3399 zł

Nieco taniej kupimy również iPhone'a 12 mini w wersji 128 GB. Urządzenie w kolorze niebieskim zostało przecenione o 150 zł względem ceny detalicznej w Media Expert. Za iPhone'a 12 mini 128 GB w kolorze niebieskim zapłacimy 3249 zł.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 18.11.2021

Apple Watch Series 6 44 mm PRODUCT(RED)

Apple Watch Series 6 44 mm PRODUCT(RED)

Cena: 1549 zł; 1999 zł

W Media Markt taniej kupimy również większego Apple Watch Series 6 z kopertą w rozmiarze 44 mm. Ponownie jest to model PRODUCT(RED) z aluminium z paskiem sportowym oraz łącznością Bluetooth/Wi-Fi. Zegarek posiada ekran Always-on-Display, GPS, EKG, Pulsoksymetr oraz wydajny procesor Apple S6. Całość pracuje pod kontrolą watchOS 7 z darmową aktualizacją do watchOS 8. Na pliki zarezerwowano 32 GB pamięci masowej. Smartwatch posiada tryb głośnomówiący oraz wodoszczelną obudowę (do 50 m).

Link do oferty

AKTUALIZACJA 19.11.2021

Apple iPhone 12 mini Clear Case MagSafe

Apple iPhone 12 mini Clear Case MagSafe

Cena: 99 zł; 199 zł

Aż o 50% taniej kupimy oficjalny pokrowiec do iPhone'a 12 mini. Mowa o etui Apple iPhone 12 mini Clear Case MagSafe. Wykonano je z mieszanki przezroczystego poliwęglanu oraz elastycznych materiałów. Całość została idealnie dopasowana do kształtów telefonu. Etui pokryto powłoką odporną na zadrapania oraz żółknięcie pod wpływem światła UV. Pokrowiec posiada dodatkowe magnesy pozwalające na korzystanie z akcesoriów MagSafe.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 22.11.2021

Apple AirTag (4 szt.)

Apple AirTag

Cena: 399 zł; 549 zł

W iSpot taniej kupimy czteropak AirTagów. Za zestaw zapłacimy 399 zł. Obniża wynosi 150 zł.

Link do oferty

Apple Magic Mouse 2

Apple Magic Mouse 2

Cena: 291 zł; 349 zł

Na niemieckim Amazonie taniej kupimy klasyczną myszkę od Apple. Na promocję trafił model Magic Mouse 2 w kolorze srebrnym. Mysz posiada jeden fizyczny przycisk, złącze Lightning, sensor optyczny oraz powierzchnię dotykową pozwalającą na wykonywanie gestów wieloma palcami. W zestawie otrzymamy przewód USB Typu C do Lightning. Mysz działa z komputerami Apple oraz iPadami.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 24.11.2021

Apple uruchomiło oferty z okazji Black Friday w sklepie Apple Store. Tak jak podejrzewaliśmy firma sprzedaje swoje produkty w regularnych cenach, a za zakup wybranych modeli otrzymamy karty podarunkowe o różnej wartości. Klasycznie już oferta nie dotyczy najnowszych modeli iPhone'a oraz zegarków Apple Watch.

Promocje z okazji Black Friday w Apple Store

Decydując się na zakup iPhone'a 12, iPhone'a 12 mini lub iPhone'a SE otrzymamy kartę podarunkową o wartości 200 zł.

Kupując słuchawki Apple AirPods 2, AirPods 3 oraz AirPods Max możemy liczyć na nawet 300 zł zwrotu na karcie podarunkowej.

Za zakup zegarków Apple Watch SE lub Apple Watch Series 3 otrzymamy 200 zł.

Decydując się na dowolny model iPada Pro dostaniemy bonus o wartości 400 zł. Identyczną kartę otrzymamy kupując MacBooka Air, 13-calowego MacBooka Pro lub Maca mini. Decydując się na iMaca 27 2020 wartość karty podarunkowej wyniesie 800 zł.

Taniej kupimy również akcesoria oraz wybrane słuchawki Beats.

Ładowarka Apple MagSafe

Ładowarka MagSafe

Cena: 134,99 zł; 199 zł

W sklepie Sferis taniej kupimy oryginalną ładowarkę magnetyczną Apple MagSafe. Akcesorium dedykowane jest do smartfonów z rodziny iPhone 12 oraz iPhone 13. Ładowarka pozwala na ładowanie magnetyczne z prędkością do 18 W. Akcesorium dostarczane jest z przewodem USB Typu C. Zasilacz sieciowy musimy nabyć we własnym zakresie. Ładowarka MagSafe jest kompatybilna ze standardem Qi. Dzięki temu naładujemy nią wszystkie urządzenia z obsługą ładowania bezprzewodowego.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 25.11.2021

Mac mini 2020 (Apple M1)

Mac mini

Cena: 2999 zł; 3699 zł

W Cortlandzie na promocji kupimy bazową konfigurację Maca mini. Komputer wyposażono w procesor Apple M1 (8 rdzeni CPU, 8 rdzeni GPU), 8 GB pamięci zunifikowanej oraz 256 GB nośnik SSD. Na pokładzie znajdziemy Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 oraz wbudowaną kartę sieciową Gigabit Ethernet.

Komputer posiada dwa złącza USB Typu C z Thunderbolt 4, dwa złącza USB Typu A, gniazdo słuchawkowe oraz HDMI. Całość pracuje pod kontrola macOS Big Sur (darmowa aktualizacja do macOS Monterey). Za całość zapłacimy zaledwie 2999 zł

Link do oferty

AKTUALIZACJA 26.11.2021

Ładowarka Apple MagSafe

Ładowarka MagSafe

Cena: 129 zł; 199 zł

Na polskim Amazonie zauważalnie taniej kupimy oryginalną ładowarkę magnetyczną Apple MagSafe. Akcesorium dedykowane jest do smartfonów z rodziny iPhone 12 oraz iPhone 13. Ładowarka pozwala na ładowanie magnetyczne z prędkością do 18 W. Akcesorium dostarczane jest z przewodem USB Typu C. Zasilacz sieciowy musimy nabyć we własnym zakresie. Ładowarka MagSafe jest kompatybilna ze standardem Qi. Dzięki temu naładujemy nią wszystkie urządzenia z obsługą ładowania bezprzewodowego.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 29.11.2021

Dziś ostatni dzień oficjalnych promocji z okazji Black Friday w sklepie Apple Store. Nie zmienia to faktu, że część sklepów nadal posiada sprzęt Apple w okazyjnych cenach. Dodatkowo pojawiły się kolejne oferty z okazji Cyber Monday.

Black Friday w Apple Store

Apple AirPods 3

Apple AirPods 3

Cena: 899 zł; 949 zł

W MediaExpert nieco taniej kupimy najnowsze słuchawki Apple AirPods trzeciej generacji. Cena została obniżona o 50 zł do 899 zł. Słuchawki wyposażono w nową konstrukcję oraz ulepszone podzespoły. Design został zbliżony do tego znanego z Apple AirPods Pro.

AirPodsy 3 posiadają wodoszczelną obudowę, obsługują dźwięk przestrzenny, śledzenie ruchów głowy oraz oferują dostęp do equalizera. Czas pracy na baterii wynosi do 6 godzin. Niestety w obliczu promocji na AirPodsy Pro nowe AirPodsy 3 nawet na promocji nie są najbardziej opłacalnym wyborem.

Link do oferty

Apple AirPods Pro 2021

Apple AirPods Pro MagSafe

Cena: 919 zł; 1099 zł

W RTV Euro AGD zauważalnie taniej kupimy najnowsze słuchawki Apple AirPods Pro w wersji z 2021 roku. Nowe wydanie posiada zmodyfikowane etui ładujące, które jest w pełni kompatybilne z ładowaniem magnetycznym MagSafe.

AirPodsy Pro oferują funkcję ANC - aktywnej redukcji hałasu z otoczenia, korektor dźwięku, tryb kontaktu, dźwięk przestrzenny oraz śledzenie ruchów głowy. W zestawie otrzymamy trzy wymienne końcówki. W każdej słuchawce znajdują się czujniki dotykowe pozwalające na wygodne sterownie.

Czas pracy na baterii wynosi do 5 godzin.

Link do oferty

Apple iMac 21,5

Apple iMac 21,5

Cena: 4499 zł; 5499 zł

Cortland wyprzedaje ostatnie egzemplarze 21,5 calowego iMaca z ekranem Full HD. To bazowy model, który został wprowadzony na rynek aż cztery lata temu. Za 1000 zł mniej otrzymamy 21,5 calowy komputer All-in-One z procesorem Intel Core i5-7360U, grafiką Intel Iris Plus Graphics 640, 8 GB pamięci operacyjnej (na płycie głównej) oraz 256 GB nośnikiem SSD.

iMac posiad wbudowane głośniki, mikrofony stereo oraz kamerkę FaceTime HD. Komputery wyposażono w dwa porty USB Typu C z Thunderbolt 3, cztery złącza USB Typu A, czytnik kart pamięci SDXC oraz złącze słuchawkowe Jack. Całość pracuje pod kontrolą macOS (dostępna aktualizacja do macOS MOnterey).

Link do oferty

Najlepsze ceny na wybrany sprzęt Apple znajdziesz w ramkach poniżej.